Минулого вікенду через військові дії та удари по електромережі Україна була змушена знизити потужність восьми атомних енергоблоків і зупинити один для ремонту через коливання напруги.

Про це повідомив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі.

Робота АЕС після атак РФ: що відомо

За словами Гроссі, військова активність минулими вихідними знову була спрямована проти української електромережі, що безпосередньо вплинуло на роботу атомних електростанцій.

– Усі реакторні блоки по всій Україні, крім одного, були змушені знизити потужність, а кілька ліній електропередачі поза станціями було відключено. Один реактор було відключено від мережі, а інший – зупинено через проблеми з обладнанням, спричинені коливаннями напруги, – йдеться в повідомленні МАГАТЕ.

Усі реакторні блоки підконтрольних Україні АЕС, окрім одного, були змушені тимчасово знизити потужність.

Один енергоблок було відключено від мережі, ще один зупинено через проблеми з обладнанням, спричинені коливаннями напруги.

Також кілька ліній електропередачі поза межами атомних станцій були відключені.

У МАГАТЕ повідомили, що 10 лютого Запорізька атомна електростанція знову втратила зв’язок з однією з двох зовнішніх ліній електропередачі — було відключено ЛЕП 330 кВ Феросплавна-1.

В агентстві припускають, що це сталося через бойові дії поблизу розподільчої станції, яку експлуатує Запорізька ТЕС.

Станом на той момент ЗАЕС працювала з підключенням лише до однієї лінії 750 кВ Дніпровська.

МАГАТЕ заявило, що поки не має інформації про строки ремонту, але готове домовлятися про режим припинення вогню для його проведення, як це вже практикувалося раніше.

Крім того, було пошкоджено теплопровід від ЗАЕС до Енергодара, через що місто залишалося без опалення протягом кількох годин.

Гроссі також повідомив, що місії МАГАТЕ розширили ще на дві важливі для АЕС електропідстанції. Тож кількість підстанцій, які перебувають під моніторингом агентства, зросла до 12.

За даними агентства, одна з команд МАГАТЕ на Заході України була змушена евакуюватися через повітряну тривогу, а персонал на Хмельницькій та Рівненській АЕС — укриватися в захисних спорудах.

Водночас цього тижня відбулася безпечна ротація команд МАГАТЕ на Рівненській та Чорнобильській АЕС.

Раніше у Міжнародному агентстві з атомної енергії повідомляли, що українські атомні електростанції тимчасово знижували вироблення електроенергії через нестабільну ситуацію в енергосистемі.

За даними МАГАТЕ, вранці 31 січня через технічну несправність на одній із ліній електропередач на короткий час повністю було відключене електропостачання Чорнобильської АЕС.

В агентстві зазначили, що прямої загрози ядерній безпеці не виникло, однак загалом ситуація в енергосистемі України залишається нестабільною.

