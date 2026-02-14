Найближчими днями Україну накриє типовий погодний маятник: після відносно теплої суботи прийде активний циклон зі снігом, вітром і різким похолоданням.

Пік морозів очікується 16-18 лютого, коли температура вночі на півночі та заході знизиться до −12…−18°C, після чого знову почнуться температурні коливання.

Про це Фактам ICTV розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталя Птуха.

Прогноз погоди на вихідні

На вихідні 14-15 лютого в Україні на загал має бути досить різноманітна погода. Так, за словами синоптикині, 14 лютого можна розраховувати на більш спокійний характер погоди за рахунок впливу теплої повітряної маси з південного заходу.

– Хіба що в Східній частині країни, на Закарпатті та Прикарпатті ще можуть бути дощі, – попередила вона.

На решті територій, за прогнозами Наталії Птухи, зберігатимуться тумани. Особливо – у Київській області, де є попередження про це на найближчу ніч та першу половину дня.

За її словами, вночі подекуди дощі поєднуватимуться з мокрим снігом.

– А ось 15 лютого характер погоди відчутно зміниться, оскільки її формуватиме активний південний циклон, який буде переміщуватися до нас з Балкан у північно-східному напрямку, – попередила синоптикиня.

Вона розповіла, що найбільше опадів відбуватиметься у Західних областях та Північних. На Вінничині, Житомирщині, Київщині та Чернігівщині можливий значний сніг.

Температура повітря в неділю впродовж доби коливатиметься в межах 0…-5°C.

Синоптикиня додала, що вітер буде північно-східний і більш відчутний, ніж раніше, що додаватиме дискомфорту.

У Черкаській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській областях також можуть бути більш інтенсивні значні дощі і посилення вітру.

Прогноз погоди в Україні на наступний тиждень

Наталя Птуха попередила, що наступний тиждень почнеться з того, що 16 лютого циклон відійде у північно-східному напрямку і до нас надійде холодне повітря з північних широт.

– Воно зумовлюватиме зниження температури, особливо в західних, північних та Вінницьких областях. Ще вночі подекуди випадатиме сніг по північно-східній частині. На Київщині часом може бути сніг нічні години, але надалі вже, в принципі, опади поступово припинятимуться, – прогнозує експертка.

Вона розповіла, що 17 лютого на території України буде без істотних опадів, 18 – усюди, крім західних областей, пройде невеликий сніг.

Синоптикиня наголосила, що найпрохолоднішими днями стануть 16, 17 та 18 лютого. Так, значення температури в західних, північних областях вночі сягатиме -12…-18°C, вдень – 5…– 11°C.

Решта території вночі матиме – 4…-10°C, вдень – -1…-7°C. На Південному Сході країни вночі – 0…-6°C, вдень утримуватиметься 0…+5°C.

Надалі, за її словами, має бути тенденція до послаблення морозів.

– На жаль, повного припинення холодів поки що немає. Знову ось ці температурні гойдалки, вони будуть мати місце і найближчий тиждень. 19-21 числа там також, в принципі, часом може сніжити, – розповіла експертка.

Птуха зауважила, що за рахунок гойдалок в Україні будуть не такі інтенсивні морози та очікуються більш лояльні умови.

В Північних областях може бути до -16°C, а вдень – помірні 0…-6°C.

Нагадаємо, 2 лютого степовий бабак Тимко IV, який живе на дослідницькій станції Харківського національного університету імені В. Каразіна в Нестерівці, зробив прогноз, коли українцям чекати на прихід весни.

