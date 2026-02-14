martahrybovskaya
Втрати ворога на 14 лютого: ЗСУ ліквідували 1070 окупантів та один корабель
Сили оборони України минулої доби на фронті ліквідували щонайменше 1070 російських окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Втрати ворога на 14 лютого 2026
особового складу – близько 1 252 020 (+1 070) осіб,
танків – 11 668 (+1) од,
бойових броньованих машин – 24 031 (+3) од,
артилерійських систем – 37 282 (+28) од,
РСЗВ – 1 645 (+3) од,
засобів ППО – 1 300 од,
літаків – 435 од,
гелікоптерів – 347 од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 134 306 (+914) од,
крилатих ракет – 4 286 од,
кораблів / катерів – 29 (+1) од,
підводних човнів – 2 од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 78 388 (+120) од,
спеціальної техніки – 4 071 (+1) од.
