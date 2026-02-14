Сили оборони України минулої доби на фронті ліквідували щонайменше 1070 російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати ворога на 14 лютого 2026

особового складу – близько 1 252 020 (+1 070) осіб,

танків – 11 668 (+1) од,

бойових броньованих машин – 24 031 (+3) од,

артилерійських систем – 37 282 (+28) од,

РСЗВ – 1 645 (+3) од,

засобів ППО – 1 300 од,

літаків – 435 од,

гелікоптерів – 347 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 134 306 (+914) од,

крилатих ракет – 4 286 од,

кораблів / катерів – 29 (+1) од,

підводних човнів – 2 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 78 388 (+120) од,

спеціальної техніки – 4 071 (+1) од.

