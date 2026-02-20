Уночі проти 20 лютого та зранку Україна знову зазнала атак. зокрема Росія вдарила по Харкову ракетою.

На Буковині колишній військовий кинув вибухівку в авто поліції, а президент анонсував новий координаційний механізм для громад.

Тим часом у світі — гучні політичні заяви у США та події у Великій Британії.

Детальніше про головні події ночі читайте в добірці від Фактів ICTV.

Вибухи в Харкові

Зранку 20 лютого прогриміли вибухи в Харкові після повідомлень про рух швидкісної повітряної цілі в напрямку міста.

Інформацію підтвердили начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов і міський голова Ігор Терехов.

За попередніми даними, російські війська завдали ракетного удару по Слобідському району.

Унаслідок вибуху в кількох багатоповерхових будинках вибито вікна, пошкоджено фасади. Також загорілися два легкові автомобілі.

Атака на Дніпропетровщину

Від вечора і до ранку 20 лютого російські війська понад 20 разів били по трьох районах Дніпропетровської області.

Противник застосовував безпілотники, артилерію та реактивні системи залпового вогню Град.

Унаслідок обстрілів поранення дістали троє мирних жителів.

Найбільше дісталося Нікопольському району — під ударом опинилися Нікополь, Марганецька та Покровська громади.

Постраждав 42-річний чоловік, його госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Пошкоджено підприємства, гімназію, банківські та поштові відділення, кафе, магазин, а також близько десяти автомобілів.

У Богданівській громаді Павлоградського району поранено 48-річну жінку. Вона перебуває в лікарні, медики оцінюють її стан як середньої важкості.

Унаслідок атаки виникли пожежі в житловому секторі та зайнялися автівки.

Також під вогнем опинилися Дубовиківська та Васильківська громади Синельниківського району.

Там поранення дістала 87-річна жінка. Через обстріл спалахнула пожежа, пошкоджено житлові будинки.

На Буковині ексвійськовий кинув вибухівку в авто поліції

Пізно ввечері 19 лютого у місті Сторожинець Чернівецької області стався вибух біля службового автомобіля поліції.

Як вдалося встановити, 48-річний житель Сторожинця, колишній військовослужбовець, кинув у бік правоохоронців вибуховий пристрій, імовірно бойову гранату.

Інцидент стався близько 22:50 під час чергування поліцейських.

Унаслідок вибуху службове авто пошкоджено уламками, двоє правоохоронців дістали поранення. Їх госпіталізували, медики надають необхідну допомогу.

В Україні створять координаційний центр для громад

Президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення повідомив про запуск нової системної роботи з регіонами.

Ідеться про створення координаційного центру, який займатиметься поширенням успішного досвіду громад по всій країні.

За словами глави держави, громади, які змогли ефективно захистити інфраструктуру та швидко відновлюватися після ворожих ударів цієї зими, стануть прикладом для інших регіонів.

Кабінет міністрів створить спеціальний центр, до якого залучать Офіс президента та керівників обласних військових адміністрацій.

Президент наголосив, що напрацьовані на місцях рішення мають лягти в основу загальнодержавної політики відновлення та захисту інфраструктури.

Експринца Ендрю звільнили після допиту

Колишнього принца Великої Британії Ендрю Маунтбеттен-Віндзор звільнили з-під варти після майже 12-годинного допиту.

Його затримали за підозрою в неналежній поведінці на державній службі.

Після слідчих дій чоловіка відпустили на час подальшого розслідування. У поліції зазначили, що обшуки в Норфолку та інших пов’язаних локаціях завершено.

Сам Ендрю заперечує звинувачення.

Король Чарльз III заявив, що закон має бути однаковим для всіх незалежно від статусу чи титулів.

Трамп звинуватив Обаму в розголошенні “секретів” про інопланетян

Президент США Дональд Трамп заявив, що його попередник Барак Обама нібито розкрив секретну інформацію під час коментарів щодо існування позаземного життя.

Трамп наголосив, що подібні заяви не мали б звучати публічно.

Водночас Обама пояснив, що говорив лише про статистичну ймовірність існування життя у Всесвіті та не має жодних доказів контактів із позаземними цивілізаціями.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1458-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

