В Україні підбили підсумки національної кампанії донорства крові, яку організували телемарафон Єдині новини та Український центр трансплант-координації (УЦТК).

Акція тривала з 18 по 31 серпня і була присвячена Дню Незалежності.

Результати кампанії донорства крові

За два тижні українці здали майже 15 тисяч порцій крові та тромбоцитів. Це на 12% більше, ніж за аналогічний період торік. До ініціативи активно долучилися й ведучі, журналісти та оператори телеканалів, які працюють над марафоном.

– Українці протягом усього широкомасштабного вторгнення активно здають кров, за що їм дуже велика подяка. І ця тенденція, здавати кров на регулярній безоплатній основі, зберігається весь цей час. Завдяки цьому Україна стабільна у самозабезпеченні крові та компонентами крові й, зокрема, задовольняє всі замовлення сил безпеки та сил оборони, які надходять, – прокоментував заступник гендиректора УЦТК Олександр Сергієнко.

Візуальною підтримкою кампанії став спеціально створений відеоролик із закликом до донорства.

– Вони проливають свою кров, захищаючи нас і нашу незалежність. А ми ділимося своєю кров’ю, щоб допомогти захисникам і всім, хто постраждав від цієї війни, – йшлося у відео.

Організатори акції закликають українців і надалі ставати донорами. Адже потреба в крові нікуди не подінеться, особливо в умовах повномасштабної війни.

Перевірити адреси пунктів здачі крові можна на сайті Українського центру трансплант-координації.

