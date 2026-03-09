Вибух в Одесі пролунав ввечері понеділка, 9 березня. Повітряні сили попереджали про рух безпілотників в напрямку міста.

Про це повідомляють журналісти Суспільного.

Вибух в Одесі 9 березня: які наслідки

Зазначається, що вибух в місті було чутно о 21:17.

Сигнал повітряної тривоги на Одещині пролунав о 20:44.

У Повітряних силах попередили про рух БпЛА у напрямку міста.

Нагадаємо, вночі 7 березня в Одесі пролунали вибухи. В Одеському районі повітряна тривога тривала понад три години.

Повітряні Сили ЗС України попереджали про загрозу застосування ударних безпілотників.

Унаслідок атаки на Одесу зафіксовано влучання по об’єкту інфраструктури.

Інформація про поранених або пошкодження житлових будинків не надходила.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1475-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

