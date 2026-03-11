У російському Тольятті вранці пролунали вибухи, після яких на хімічному підприємстві КуйбишевАзот спалахнула пожежа.

Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна має “карти”, які раніше не демонструвала, а МЗС відреагувало на антиукраїнську резолюцію парламенту Угорщини.

Крім того, глава української дипломатії Андрій Сибіга зустрівся з новообраним президентом Чилі, а у США прокоментували можливу передання Росією розвідданих Ірану.

Детальніше про головні події ночі та ранку 11 березня — у добірці Фактів ICTV.

Вибухи на хімічному заводі у Тольятті

У російському місті Тольятті Самарської області вранці 11 березня пролунала серія вибухів, після яких на одному з промислових підприємств виникла пожежа.

Про інцидент повідомив OSINT-проєкт ASTRA після аналізу фото та відео очевидців.

За даними аналітиків, займання сталося на території хімічного заводу КуйбишевАзот.

Знімки з місця події, опубліковані у мережі, були зроблені з вулиці Горького. Після аналізу кадрів дослідники дійшли висновку, що горить саме це підприємство.

КуйбишевАзот є однією з найбільших хімічних компаній Росії.

Завод спеціалізується на виробництві капролактаму, продуктів його переробки та азотних добрив. Поруч із ним розташований ще один великий хімічний завод — Тольяттікаучук.

Зеленський: Україна має “карти”, які раніше не показувала

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна має значні можливості, які тривалий час не демонструвала публічно.

Про це він сказав в інтерв’ю ірландському блогеру Кейліну Робертсону, коментуючи звернення США до України щодо допомоги на Близькому Сході.

За словами глави держави, це свідчить про високий рівень українських військових і оборонної промисловості.

— Гарне почуття. Це завдяки нашим солдатам — чудовим людям — і багатьом виробництвам, які ми розвивали з початку війни. Тепер у нас високий рівень, — сказав Зеленський.

Президент додав, що Україна й раніше мала сильні позиції, однак не демонструвала їх публічно.

— Думаю, так. У нас було, як у хорошого гравця. Можна мати хороші карти, але важливо не показувати всім, що вони є, — наголосив він.

Зеленський попередив про ризик Третьої світової

Володимир Зеленський також заявив, що світ наразі не готовий до Третьої світової війни.

За його словами, сучасні конфлікти поєднують новітні технології, дрони та ракети з масштабними наземними бойовими діями, до яких багато країн не підготовлені.

Президент зауважив, що під час війни проти України Росія використовувала іранські комплектуючі для безпілотників.

Натомість зараз Іран отримує російські технології, що дозволяє Тегерану застосовувати їх для атак на Близькому Сході та проти американських баз.

— Це найбільший ризик, з яким світ стикався за останні роки, тому що це може бути Третя світова війна, — сказав Зеленський.

МЗС відреагувало на антиукраїнську резолюцію Угорщини

Міністерство закордонних справ України прокоментувало рішення парламенту Угорщини, який ухвалив резолюцію щодо відмови від підтримки вступу України до ЄС та подальшого фінансування військової допомоги.

У МЗС заявили, що така позиція угорської влади не стала несподіванкою для Києва.

У відомстві наголосили, що подібні рішення є політичними і не мають юридичної сили у процесі євроінтеграції України.

В українському зовнішньополітичному відомстві також зазначили, що Будапешт намагається блокувати фінансову та військову підтримку України, діючи фактично як троянський кінь у Європейському Союзі.

Сибіга зустрівся з новообраним президентом Чилі

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час візиту до Чилі провів зустріч із новообраним президентом цієї країни Хосе Антоніо Кастом.

Глава МЗС передав чилійському лідеру особисте послання від президента Володимира Зеленського та запрошення відвідати Україну.

Сторони обговорили можливості співпраці в різних сферах, зокрема в сільському господарстві, цифровізації та розвитку безпілотних технологій.

Сибіга також поінформував співрозмовника про ситуацію в Україні та подякував Чилі за підтримку суверенітету і територіальної цілісності нашої держави.

У США прокоментували контакти Росії та Ірану

Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф заявив, що Росія запевнила Дональда Трампа у відсутності обміну розвідувальними даними з Іраном.

За його словами, таку інформацію російська сторона озвучила під час телефонної розмови з американським президентом.

— Я не офіцер розвідки, тому не можу сказати напевно. Але росіяни заявили, що не обмінювалися розвідданими, — зазначив Віткофф.

Він додав, що напередодні також відбулася окрема телефонна розмова з помічником президента РФ Юрієм Ушаковим.

Іран може мінувати Ормузьку протоку

Тим часом, за даними західних ЗМІ, Іран почав встановлювати міни в Ормузькій протоці — одному з найважливіших морських шляхів для транспортування нафти у світі.

Через цю протоку проходить близько п’ятої частини всієї світової нафти.

Президент США Дональд Трамп заявив, що у разі підтвердження мінування Іран має негайно прибрати вибухові пристрої.

В іншому випадку, за словами американського лідера, Тегеран може зіткнутися з “нищівними військовими наслідками”.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1477-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

