Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Втрати ворога на 14 березня: ЗСУ ліквідували 810 окупантів, 52 артсистеми та 2 147 БпЛА
Минулої доби українські захисники на фронті знищили щонайменше 810 російських військових.
Таким чином, загальні бойові втрати противника на 14 березня перевищили 1 млн 278 тис. осіб.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Втрати ворога на 14 березня 2026 року
- особового складу – близько 1 278 430 (+810);
- танків – 11 777 (+4);
- бойових броньованих машин – 24 212 (+10);
- артилерійських систем – 38 421 (+52);
- РСЗВ – 1 686 (+1);
- засобів ППО – 1 332 (+1);
- літаків – 435;
- гелікоптерів – 349;
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 177 286 (+2 147);
- крилатих ракет – 4 403;
- кораблів / катерів – 31;
- підводних човнів – 2;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 83 403 (+180);
- спеціальної техніки – 4 088.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 480-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
