Графіки відключень світла 18 березня діятимуть для промисловості
- У середу, 18 березня, через наслідки масованих російських атак в усіх областях України діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості з 16:00 до 21:00.
- В Укренерго наголошують, що ситуація може змінюватися, тому закликають стежити за оновленнями обленерго та ощадливо використовувати електроенергію у вечірні години.
У середу, 18 березня, на території всіх областей України планують застосовувати графіки погодинних відключень електропостачання.
Про це повідомляє Національна енергетична компанія Укренерго.
Зазначається, що в усіх регіонах України з 16:00 до 21:00 працюватимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.
У компанії пояснили, що графіки відключення електрики – це вимушені дії внаслідок масованих російських ракетно-дронових атак на енергосистему України.
В Укренерго стверджують, що ситуація в енергосистемі може змінюватися, тому варто стежити за повідомленнями на офіційних сторінках обленерго.
Водночас у компанії просять споживачів не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно під час вечірніх годин.
14 березня перший віцепрем’єр-міністр — міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що українські інженерні групи провели обстеження комісованих ТЕЦ у країнах Європейського Союзу, щоб забезпечити необхідне для ремонту обладнання.