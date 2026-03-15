Уже цього року Україна випробує нову французьку систему протиповітряної оборони SAMP/T для збиття балістичних цілей.

Про це 14 березня повідомив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами.

Україна випробує SAMP/T проти балістики: що відомо

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у 2026 році Франція передасть Україні нову систему протиповітряної оборони SAMP/T.

Цей комплекс Україна має намір протестувати під час відбиття балістичних атак.

— SAMP/T – це єдина на сьогодні альтернатива (Patriot, — Ред.) в Європі. Ми побачимо в цьому році, чи збивають нові системи SAMP/T балістику. Якщо це спрацює, це стане довгостроково хорошою допомогою, – заявив глава держави.

Зеленський зауважив, що у разі успішної роботи систем SAMP/T Україна буде першою у черзі на їх отримання. Про це він домовився з президентом Франції Еммануелем Макроном під час візиту до Парижу 13 березня.

Того дня під час зустрічі у Єлисейському палаці лідери України та Франції обговорили гарантії безпеки, умови тривалого миру, а також посилення тиску на Росію.

Уночі 14 березня Росія атакувала Україну 430 БпЛА та 68 ракетами, зокрема Цирконами, Іскандерами та Калібрами.

Начальник Управління комунікації командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що силам ППО вдалося знищити всі крилаті ракети. По ворожих цілях працювали системи ППО Patriot та винищувачі F-16.

Нагадаємо, італійська компанія Leonardo планує випробувати купол ППО Мікеланджело в Україні до кінця 2026 року. Він повинен перехоплювати балістичні, гіперзвукові ракети та рої дронів.

