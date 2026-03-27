Минулої доби на фронті відбулося 150 бойових зіткнень. Звечора та вночі ворог запустив по України понад 100 дронів. Під ударами опинилися Кривий Ріг, Полтавщина, Харків.

Атака на Харків

Вночі 27 березня пролунали вибухи у Харкові. За словами мера міста Ігоря Терехова, ворог завдав ракетного удару. А згодом повідомив і про приліт дрона по Київському району.

Повідомляється, що сталося влучання ракети у багатоквартирний будинок. Йдеться про житлову дев’ятиповерхівку. Частково зруйновано внутрішні конструкції та балкон квартири на верхньому поверсі будинку.

За останніми даними, внаслідок удару по багатоповерхівці постраждали 8 людей.

Атака на Полтавщину

Вночі РФ атакувала промислове підприємство у Полтавському районі. Внаслідок удару понад 5 тис. абонентів залишилися без газу, повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

Усі служби працюють над ліквідацією наслідків російської атаки. Інформація про травмованих чи загиблих не надходила.

Атака дронів на Кривий Ріг

РФ вночі атакувала Кривий Ріг ударними дронами Шахед, повідомив начальник Ради оборони міста Олександр Вілкул. Внаслідок ворожого удару пошкоджено інфраструктуру. Там виникла пожежа, яку рятувальники загасили. Також пошкоджено приватний будинок та автівку.

На щастя, минулося без постраждалих.

Атака дронів на хімзавод у РФ

Вночі дрони масовано атакували хімічний завод у російському місті Череповець Вологодської області. Йдеться про завод Апатит групи ФосАгро – найбільшого у Європі виробника фосфоровмісних добрив.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1493-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

