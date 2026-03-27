Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга анонсував візит до Києва високої представниці ЄС Каї Каллас та міністрів закордонних справ держав-членів Євросоюзу, який відбудеться 31 березня.

Про це повідомив глава МЗС України Андрій Сибіга у соцмережі X.

Візит глав МЗС ЄС до Києва: що відомо

За словами Сибіги, у Києві відбудеться міністерська зустріч за участі європейських дипломатів.

Дата візиту має символічне значення — вона пов’язана з роковинами Бучанської трагедії.

— Ми вшануємо роковини Бучанської трагедії та підтвердимо нашу рішучість притягнути російських злочинців до відповідальності, — зазначив міністр.

Під час зустрічі сторони планують обговорити подальшу підтримку України з боку ЄС, посилення санкційного тиску на Росію, а також кроки для досягнення миру і довгострокової стабільності в Європі.

Висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас підтвердила участь у візиті та наголосила на єдності європейських партнерів.

— Росія має відповісти за свої воєнні злочини. Притягнення до відповідальності є необхідною умовою для досягнення справедливого та тривалого миру, — заявила вона.

За її словами, європейські країни прибудуть до Києва з чітким сигналом солідарності з Україною.

Нагадаємо, востаннє висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас відвідувала Київ 13 жовтня 2025.

Тоді сторони обговорювали фінансову та військову підтримку України, безпеку енергетичного сектору, а також притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини.

