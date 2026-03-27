У тимчасово окупованому Криму ввечері 27 березня пролунала серія потужних вибухів у кількох містах. Повідомлення надходили з Сімферополя, Севастополя та Феодосії.

Російська влада заявила про атаку та роботу ППО.

Про це повідомляють видання Кримський вітер і місцеві пабліки.

Вибухи у Криму 27 березня: що відомо та які наслідки

Вибухи у Севастополі пролунали з різницею у 10–15 секунд. Перші звуки було чутно близько 21:23, приблизно о 21:37 мешканці зафіксували нову серію вибухів у місті.

Також повідомляють про потужний вибух поблизу військового аеродрому Гвардійське. Очевидці порівнюють звук із “прильотом”, але офіційного підтвердження наразі немає.

У Севастополі двічі оголошували повітряну тривогу. Голова міста Михайло Развожаєв заявив, що військові відбивають атаку.

За його словами, протиповітряна оборона нібито збила щонайменше дві повітряні цілі в районі Балаклави.

Після цього було оголошено відбій тривоги. Вибухи також зафіксовані у районі мису Фіолент, що свідчить про атаки у кількох напрямках.

Найбільш напружена ситуація, за повідомленнями, склалася у Феодосії. Там вибухи тривали і після 22:00.

Очевидці повідомляють про стрільбу, снаряди у небі та сильну пожежу поблизу електропідстанції.

Вогонь супроводжується потужними спалахами, що може свідчити про займання об’єктів енергетичної інфраструктури.

Надходили повідомлення про нові вибухи у місті вже після першої хвилі атак.

Моніторингові канали припускають, що основною ціллю могли бути об’єкти електропостачання на півострові.

Мешканців закликають зарядити телефони та бути готовими до можливих перебоїв зі світлом.

Російське Міноборони заявило, що з 20:00 до 23:00 ППО нібито знищила 52 безпілотники над різними регіонами Росії та окупованим Кримом.

