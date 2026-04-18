Юлія Захарченко, редакторка стрічки
ВДК Ямал: що відомо про російський корабель, який брав участь в окупації Криму
У тимчасово окупованому Криму СБУ провела комплексну операцію, завдяки якій уражено одразу три військових кораблі Росії. Серед них — великий десантний корабель Військово-морського флоту РФ Ямал.
Факти ICTV зібрали все, що відомо про ВДК Ямал, його технічні характеристики та особливості.
Історія будівництва ВДК Ямал
Російський великий десантний корабель проєкту 775 Ямал збудували у польському Ґданську на корабельні Stocznіa Polnocna у 1987 році.
За рік корабель увійшов до складу радянського флоту. Спочатку мав назву ВДК-67, а з 3 січня 2002 року його перейменували на Ямал.
ВДК Ямал входить до складу 197 бригади десантних кораблів Чорноморського флоту РФ. У 2013–2015 роках перебував у середземноморському з’єднанні ВМФ РФ.
Технічні характеристики ВДК Ямал:
- швидкість корабля – 18 вузлів,
- дальність плавання – 6 000 миль за 12 вузлів,
- водотоннажність – 4 080 тонн,
- довжина – 112,5 метрів,
- ширина – 15 метрів,
- екіпаж – 87 осіб,
- потужність – два дизельних двигуни потужністю 19 200 к. с.,
- місткість: до 500 тонн техніки та вантажів і 225 десантників.
Озброєння ВДК Ямал
Російський десантний корабель Ямал озброєний двома 57-мм артилерійськими установками АК-725. На борту має РСЗВ Град-М та чотири установки ПЗРК Стріла-2.
ВДК Ямал брав участь в окупації Криму
За даними міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm, члени екіпажу російського великого десантного корабля Ямал у 2014 році брали активну участь в окупації Криму.
Так, вдалося встановити, що строковик із Пензи Роман Захезін проходив службу у 2013-2014 роках на ВДК Ямал. Згодом у соцмережах він похвалився медаллю за окупацію Криму.
Ще один російський військовий Роман Войцех так само у 2013-2014 роках проходив строкову службу на ВДК Ямал. Він теж має медаль за участь в операції захоплення Криму.
Експерти InformNapalm провели розслідування та опублікували дані низки членів екіпажу десантного корабля Ямал, які брали участь в окупації Криму, і потім за це отримали медалі: Станислав Боросюк, Руслан Серікбаєв та Михайло Назарько, Іван Тєрєхов та інші.
Війна в Грузії
У серпні 2008 року ВДК Ямал брав участь у військовій агресії Росії проти Грузії. Тоді з корабля в порту висадився російський десант.