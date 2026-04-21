Президент Володимир Зеленський анонсував нові кроки в економіці та рішення для мотивації українських військових.

Про це президент заявив під час вечірнього відеозвернення за підсумками 1518 доби повномасштабної війни Росії проти України.

Зеленський про мотивацію військових

За словами Володимира Зеленського, він говорив детально з міністром оборони України Михайлом Федоровим разом із військовим командуванням.

– Є речі, які потрібно зробити для більшої мотивації наших військових – як щодо комплектування підрозділів, так і щодо додаткового фінансування армії. Рішення готуються, – сказав він.

Зеленський про економічні кроки

Водночас Зеленський розповів про домовленості з прем’єр-міністром України Юлією Свириденко та міністром економіки Олексієм Соболевим, що найближчими тижнями вони визначаться із додатковими економічними заходами, які допоможуть Україні стати сильнішою.

На думку президента, потрібен більш стратегічний та системний підхід, який дозволить Україні покладатися на свої сили суттєвіше та дати суспільству в умовах цієї війни можливості жити достойніше.

– Це стосується податкової стратегії, детінізації економіки, реальної підтримки українців та бізнесу, – сказав він.

Зеленський про €90 млрд для України

Володимир Зеленський говорив із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, а перед тим сьогодні вже спілкувався з очільником Європейської ради Антоніу Коштою і президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

На його думку, важливо, щоб відбулося розблокування європейського пакета підтримки для України у розмірі €90 млрд на два роки.

За словами президента України, це гроші, які вже були затверджені Європейською радою, але блокувалися.

– Зараз жодних приводів для блокування бути не може. Євросоюз просив Україну відремонтувати нафтопровід Дружба, який росіяни розбили. Ми відремонтували. Сподіваємося, що Євросоюз реалізовувати домовленості, – заявив він.

Водночас президент звернув увагу, що давно немає прогресу щодо нових санкцій проти Росії за цю війну проти України.

– Тим більше це не допомагає, коли Америка послаблює обмеження. Тиск повинен бути, щоб росіяни не відчували, що можуть воювати спокійно та без наслідків, – стверджує він.

Зеленський про плани РФ на фронті

Сьогодні детально Зеленський говорив з військовими. Він заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та начальника Генерального штабу Андрія Гнатова.

– Ми розуміємо, що в планах у російської армії та які в них пріоритети: є відповідні мапи. Є деталі. Ми будемо протидіяти. Сили та засоби для цього визначені, – сказав він.

Крім цього, президент погодив наступні операції – українські далекобійні санкції працюватимуть та знижуватимуть російські можливості.

На думку Зеленського, війну треба завершувати, а дипломатія сама себе не наблизить. Він стверджує, що потрібен тиск на агресора, щоб війна йшла до закінчення.

Президент подякував усім людям, які б’ються заради інтересів України та допомагають державі.

