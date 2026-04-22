Посли-постійні представники держав-членів ЄС погодили останній законодавчий пакет, який включає зміни до регламенту щодо багаторічної фінансової політики ЄС.

Ці зміни необхідні для надання Україні кредиту обсягом €90 млрд. Також було схвалено й 20-й пакет санкцій проти РФ.

Про це 22 квітня повідомив речник головуючого в ЄС Кіпру, передає Інтерфакс-Україна.

ЄС схвалив закони, необхідні для надання €90 млрд Україні

– Сьогодні було включено до порядку денного послів ЄС та схвалено на рівні Комітету постійних представників як кредит Україні у розмірі €90 млрд, так і 20-й пакет санкцій. Тепер для остаточного затвердження Радою рішення пройдуть письмову процедуру. Очікується, що письмова процедура завершиться завтра вдень, – сказав він.

Речник також підкреслив, що головування Кіпру “невпинно працювало над тим, щоб ЄС продовжував рішуче підтримувати Україну та чинити тиск на Росію”.

Раніше як законодавчий акт щодо змін регламенту, що потребує одностайного голосування, так і 20-й пакет санкцій були заблоковані прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Після парламентських виборів в Угорщині ситуація змінилася, оскільки він зазнав поразки.

Нагадаємо, Україна запустила трубопровід Дружба. Очікується, що постачання до Словаччини та Угорщини можуть бути відновлені вже вранці 23 квітня.

Учора Володимир Зеленський заявив, що ремонт пошкодженої ділянки нафтопроводу завершений і трубопровід готовий до роботи.

Президент додав, що він очікує розблокування європейського пакета підтримки для України з €90 млрд, що вже був схвалений Європейською радою.

