Президент Володимир Зеленський обговорив із главою уряду Юлією Свириденко кадрові зміни в уряді, які мають відбутися незабаром.

Зеленський також наголосив на необхідності приватизувати Сенс Банку цього року.

Розмова Зеленського і Свириденко: що відомо

– Зокрема, найближчим часом Кабінет міністрів України проведе зміни на рівні заступників міністрів. Важливо, щоб була ефективна комунікація з парламентарями і стосовно вакантних посад міністрів, – зазначив глава держави.

За словами президента, також має бути оперативно проведене перезавантаження визначених державних підприємств.

Зокрема, йдеться про необхідність організації прозорого та фахового конкурсу на посаду нового керівника компанії Ліси України.

Окремо Зеленський доручив Свириденко прискорити процес змін у державних енергетичних компаніях, передусім у Енергоатомі.

– Уже сформована нова наглядова рада компанії, і повинно бути прискорене обрання наглядовою радою нового керівника компанії – для цього є всі необхідні інструменти та повноваження, – зауважив він.

Також президент і прем’єр-міністерка обговорили діяльність державних банків.

Приватизація Сенс Банку

Зеленський наголосив на потребі лібералізації банківської сфери та розширення можливостей для підприємництва.

Крім того, за словами президента, щодо Сенс Банку визначено необхідність проведення приватизації.

– Не має бути жодних затримок у процесі приватизації: цього року банк повинен бути приватизований, – наголосив президент.

Він додав, що очікує на активні та швидкі рішення щодо проблем, які стримують економічні процеси в Україні та зменшують надходження до державного бюджету.

Глава держави наголосив, що “Кабінет міністрів України має забезпечити необхідні результати”.

