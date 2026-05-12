У ніч проти 12 травня російські війська продовжили атаки дронами по українських регіонах.

Під ударами опинилися Київ, Дніпро, Харківщина, Житомирщина та Миколаївщина — у містах і громадах спалахнули пожежі, пошкоджено житлові будинки, дитячий садок, транспортну інфраструктуру та автомобілі.

Україна запропонувала Європейському Союзу долучитися до переговорів із Росією щодо “аеропортового перемир’я”. Також НАБУ та САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку.

Детальніше про ці та інші новини ночі та ранку 12 травня – на Фактах ICTV.

Атака на Київ та область

Зранку 12 травня пролунали вибухи у Києві під час атаки російських безпілотників.

Уламки одного зі збитих БпЛА впали на дах 16-поверхового житлового будинку в Оболонському районі. Через це на технічному поверсі виникла пожежа.

За словами правоохоронців, мешканці будинку змогли самостійно загасити займання ще до прибуття екстрених служб. Унаслідок падіння уламків пошкоджено дах будівлі, однак масштабних руйнувань вдалося уникнути.

Попередньо відомо, що постраждалих немає.

Під ударом цієї ночі опинилася і Київська область. У Фастівському районі внаслідок падіння уламків сталася пожежа покрівлі дитячого садка.

Також пошкоджень зазнав чотириповерховий житловий будинок — там вибило вікна. Окрім цього, пошкоджено два приватні домоволодіння.

За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.

Вибухи у Дніпрі

У ніч проти 12 травня російські безпілотники атакували Дніпро. Під час повітряної тривоги у місті пролунала серія вибухів.

Після удару у Дніпрі виникла пожежа, також пошкоджено об’єкти транспортної інфраструктури.

За попередньою інформацією, одна людина дістала поранення.

Дані щодо стану постраждалого наразі уточнюються.

Крім того, вранці російські війська атакували об’єкти залізничної інфраструктури у Дніпропетровській області.

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

За його словами, про небезпеку попередили завчасно, однак під час прямування до укриття уламками було поранено машиніста.

Наразі чоловік перебуває під наглядом медиків. Його життю нічого не загрожує.

Унаслідок удару безпілотників пошкоджень зазнали локомотиви та рухомий склад.

Попри атаку, залізничникам вдалося швидко відновити рух поїздів у регіоні.

Атака на Миколаївщину

Зранку російські війська атакували Миколаївську область ударними безпілотниками типу Shahed. Під ударом опинилася енергетична інфраструктура регіону.

Про наслідки атаки повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Унаслідок ворожого удару в частині населених пунктів області виникли перебої з електропостачанням та знеструмлення.

За попередніми даними, минулося без постраждалих. Наразі енергетики вже проводять аварійно-відновлювальні роботи та працюють над поверненням світла мешканцям області.

Удари по Харківщині

На Харківщині вночі російські війська атакували ударними безпілотниками територію підприємства у селищі Великий Бурлук Куп’янського району.

Унаслідок удару спалахнули автобус та вантажний автомобіль. Рятувальники ліквідували пожежу.

Ще один дрон влучив по території приватного домоволодіння у селі Безруки Дергачівської громади. Там загорілася господарська споруда, а також пошкоджено житловий будинок.

За попередніми даними, постраждалих немає.

Атака на Чернігівщину

У ніч проти 12 травня російські війська також атакували Чернігівську область ударними безпілотниками.

У Новгород-Сіверському районі внаслідок влучання спалахнув житловий будинок. На місці працювали рятувальники, які оперативно локалізували та ліквідували пожежу.

Ще один удар зафіксували у Корюківському районі. Там безпілотник влучив по території приватних домоволодінь.

Унаслідок атаки пошкоджено житлову та господарську будівлі, також загорілися дрова на подвір’ї.

Підрозділи ДСНС ліквідували всі осередки займання. За попередніми даними, минулося без загиблих та постраждалих.

Атака на Житомирщину

Під ударом цієї ночі опинилася і Житомирщина. Внаслідок атаки пошкоджено житлові та господарські приміщення, а також автомобілі жителів Житомира.

Наразі правоохоронці та спеціальні служби обстежують території, перевіряють місця падіння уламків та фіксують наслідки атаки.

Попередньо повідомляється, що жертв та постраждалих немає.

Україна пропонує ЄС “аеропортове перемир’я”

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна пропонує Європейському Союзу долучитися до переговорів із Росією щодо так званого аеропортового перемир’я.

Йдеться про можливу взаємну відмову від ударів по цивільних аеропортах та авіаційній інфраструктурі.

За словами глави МЗС, Україна бачить для європейських союзників окрему роль у мирних ініціативах на тлі уповільнення переговорів за посередництва США.

У Києві вважають, що Росія також може бути зацікавлена у подібній домовленості через дедалі більшу вразливість своїх великих авіавузлів до ударів українських далекобійних дронів.

Водночас у Брюсселі поки обережно реагують на ініціативу. У ЄС наголошують, що Кремль наразі не демонструє готовності до реального припинення війни.

Допомога Україні від Німеччини

Міністр оборони України Михайло Федоров повідомив про домовленості з Німеччиною щодо підтримки української оборони.

Йдеться про ракети до систем Patriot, підтримку програми PURL у зимовий період, а також понад $1 млрд на розвиток українських deep strike та mid strike-спроможностей.

Крім того, сторони оголосили про запуск програми Brave Germany спільно з кластером Brave1.

Програма передбачатиме грантову підтримку розробок у сфері безпілотників, штучного інтелекту, зв’язку та інших defense tech-напрямів.

НАБУ і САП повідомили про підозру Єрмаку

Колишній керівник Офісу президента України Андрій Єрмак увечері 11 травня отримав підозру від НАБУ та САП.

За даними слідства, справа стосується легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом.

Правоохоронці повідомили, що наразі тривають невідкладні слідчі дії. Провадження розслідують за статтею про легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.

Сам Єрмак заявив, що не володіє жодним будинком, та пообіцяв надати коментар після завершення процесуальних дій.

В Офісі президента закликали не робити передчасних висновків до завершення розслідування.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1539-ту добу.

