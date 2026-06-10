Президент України Володимир Зеленський використовує кожну, навіть найменшу можливість для наближення миру, зокрема й контакти, пов’язані з передачею сигналів російській стороні.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий під час брифінгу в Києві.

МЗС про контакт Зеленського з Абрамовичем

Коментуючи інформацію про зустріч президента України Володимира Зеленського з російським бізнесменом Романом Абрамовичем, Георгій Тихий зазначив, що глава держави відкрито пояснив обставини цього контакту.

Зараз дивляться

— Можна лише додати, що президент України використовує кожну, навіть найменшу можливість наблизити мир. Оце правильна оцінка цього контакту, — заявив речник МЗС.

Водночас Тихий не став деталізувати організацію самого візиту Абрамовича до Києва.

— Що стосується конкретних деталей організації візиту Абрамовича: я нічим цікавим не здивую… Можна точно сказати, що він не летів літаком, очевидно, — сказав представник МЗС.

Раніше Володимир Зеленський підтвердив, що наприкінці травня зустрічався у Києві з російським бізнесменом Романом Абрамовичем.

За словами глави держави, олігарх повідомив про намір передати Володимиру Путіну позицію української сторони щодо можливих переговорів.

За даними FT і джерел Суспільного, зміст повідомлення був близький до відкритого листа Зеленського до Путіна із пропозицією провести прямі переговори та розглянути можливість припинення вогню на час дипломатичного процесу.

Також раніше президент України повідомляв, що під час переговорів із прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером порушував питання використання коштів від продажу футбольного клубу Челсі Романом Абрамовичем.

Йдеться про близько 2,4 млрд фунтів стерлінгів.

За словами Зеленського, ці кошти могли б бути спрямовані, зокрема, на посилення української протиповітряної оборони.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.