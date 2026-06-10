Президент Украины Владимир Зеленский использует каждую, даже малейшую возможность для приближения мира, в том числе и контакты, связанные с передачей сигналов российской стороне.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий во время брифинга в Киеве.

МИД о контакте Зеленского с Абрамовичем

Комментируя информацию о встрече президента Украины Владимира Зеленского с российским бизнесменом Романом Абрамовичем, Георгий Тихий отметил, что глава государства открыто объяснил обстоятельства этого контакта.

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— Можно лишь добавить, что президент Украины использует каждую, даже малейшую возможность приблизить мир. Вот правильная оценка этого контакта, — заявил представитель МИД.

В то же время Тихий не стал детализировать организацию самого визита Абрамовича в Киев.

— Что касается конкретных деталей организации визита Абрамовича: я ничем интересным не удивлю… Можно точно сказать, что он не летел самолетом, очевидно, — сказал представитель МИД.

Ранее Владимир Зеленский подтвердил, что в конце мая встречался в Киеве с российским бизнесменом Романом Абрамовичем.

По словам главы государства, олигарх сообщил о намерении передать Владимиру Путину позицию украинской стороны относительно возможных переговоров.

По данным FT и источников Общественного, содержание сообщения было близко к открытому письму Зеленского к Путину с предложением провести прямые переговоры и рассмотреть возможность прекращения огня на время дипломатического процесса.

Также ранее президент Украины сообщал, что во время переговоров с премьер-министром Великобритании Киром Стармером поднимал вопрос использования средств от продажи футбольного клуба Челси Романом Абрамовичем.

Речь идет об около 2,4 млрд фунтов стерлингов.

По словам Зеленского, эти средства могли бы быть направлены, в частности, на усиление украинской противовоздушной обороны.

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