На початку війни спостерігалася велика кількість зареєстрованих шлюбів, але були й пари, які вирішили розірвати стосунки.

Яка статистика розлучень в Україні за останні роки — читайте в матеріалі на Фактах ICTV.

Яка статистика розлучень та шлюбів в Україні

В перший рік повномасштабної війни в Україні спостерігався справжній весільний бум. Кількість пар, що вирішили розписатися, зросла на 4% й стала рекордною за два роки.

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Проте, за даними Опендатабот, на другий рік війни шлюбів в Україні стало менше. Протягом першого півріччя 2023 року, у порівнянні з 2022 роком, кількість зареєстрованих шлюбів в Україні скоротилася на 17%. За першу половину 2023 року було зареєстровано 86 028 шлюбів. Це на 17% менше до відповідного періоду в 2022 році, тоді було зафіксовано 103 903 нових родини.

За даними Мін’юста, у 2024 році в Україні зареєстрували 150,21 тис. шлюбів, що на 19,3% менше, ніж попереднього року. Водночас кількість розлучень стрімко зросла — на 42,2%.

У своєму звіті про державну реєстрацію актів цивільного стану Міністерство юстиції повідомляє, що за офіційними даними, кількість зареєстрованих розірвань шлюбу у 2024 році сягнула 34,29 тис., що на 10,18 тис. більше, ніж у 2023 році. Кількість розлучень за рішенням суду також стало більше — на 2,3%, до 1,31 тис. випадків. Як видно, два роки поспіль кількість розлучень стабільно зростала.

У другій половині 2024 року (з липня до грудня) ситуація покращилась. Тоді в Україні зареєстрували 77,44 тис. шлюбів, що на 6,4% більше, ніж у першому півріччі. Проте зросла й кількість розлучень — до 18,71 тис., тобто на 20,1%.

Статистика розлучень в Україні за роками

І півріччя 2021 року — 13 153;

ІІ півріччя 2021 року — 16 434;

І півріччя 2022 року — 7 632;

ІІ півріччя 2022 року — 10 261;

І півріччя 2023 року — 10 139;

І півріччя 2024 року — 15 578;

2025 рік – 26,28 тис .

Кількість розлучень в Україні у 2025 році: де пари розлучалися частіше

Міністерство юстиції України оприлюднило оновлені дані щодо реєстрації шлюбів і розлучень у 2025 році, які показують помітні зміни у сімейній динаміці порівняно з попереднім роком.

За офіційною статистикою, у 2025 році в Україні було зареєстровано 165,59 тис. шлюбів, що на 10,2% більше, ніж у 2024 році. Водночас кількість розлучень суттєво скоротилася — до 26,28 тис. випадків, що означає спад на 23,4% у річному вимірі.

Така динаміка різниться з 2024 роком, коли ситуація розвивалася у протилежному напрямку, адже тоді кількість шлюбів зменшилася на 19,3%, а розлучень, навпаки, зросла на 42,2%.

У другому півріччі 2025 року, порівняно з першим, кількість зареєстрованих шлюбів зросла на 41,4% і досягла 96,99 тис.

Розлучення також показали зростання, але значно помірніше — на 7,1%, до рівня 13,59 тис. за пів року.

Окремо у статистиці простежуються регіональні відмінності. У середньому по країні у 2025 році на одне розлучення припадало 6,3 шлюбів.

Найвищий показник зафіксовано у столиці, адже у Києві на одне розлучення припадало 10 шлюбів. Високі співвідношення також показують Львівська область (8,7), Закарпатська (8,6) та Рівненська (8,3) області.

Натомість найнижчі показники спостерігалися у низці східних та центральних регіонів. Зокрема, у Запорізькій, Черкаській, Харківській, Полтавській, Вінницькій та Івано-Франківській областях цей показник коливався в межах від 4,3 до 4,8 шлюбів на одне розлучення.

Зверніть увагу! Статистика розлучень в Україні за роками не враховує дані з тимчасово окупованих територій.

Джерело: Опендатабот

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