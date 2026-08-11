Уночі проти 11 серпня російські війська знову атакували українські міста ракетами, дронами та артилерією. Під ударами опинилися Київ, Запоріжжя, Дніпропетровщина та інші регіони, є загиблі, постраждалі та значні руйнування цивільної інфраструктури.

На Одещині тим часом розслідують падіння українського винищувача МіГ-29, який виконував бойове завдання зі знищення ворожих безпілотників. Пілот встиг катапультуватися, а слідчі всю ніч працювали на місці та шукають бортовий реєстратор.

Також Росія готується до масштабних фальсифікацій так званих виборів до Держдуми РФ на окупованих територіях України, Південна Корея не планує передавати Україні зброю та системи ППО, а Еліна Світоліна вийшла до півфіналу WTA 1000 у Торонто.

Зараз дивляться

Про ці та інші події ночі та ранку 11 серпня — читайте у дайджесті.

Атака на Запоріжжя

Уночі проти 11 серпня російські війська здійснили комбіновану атаку на Запоріжжя, застосувавши ракети, зокрема протикорабельні Циркони та північнокорейські балістичні KN-23, а також ударні безпілотники.

Під ударом опинилися промислові об’єкти та цивільна інфраструктура міста. Пошкоджено чотири житлові будинки, гаражний кооператив і нежитлові споруди. На кількох локаціях виникли пожежі, а в окремих районах міста зафіксували перебої з електропостачанням.

Наслідки атаки виявилися тяжкими. Станом на ранок відомо про шістьох загиблих. Щонайменше 19 людей дістали поранення та отримують необхідну медичну допомогу.

На місцях ударів працюють рятувальники, медики, правоохоронці та комунальні служби. Фахівці обстежують пошкоджені будівлі та продовжують встановлювати остаточні масштаби руйнувань.

Атака на Київ

Після опівночі російські війська атакували Київ балістичними ракетами. Після оголошення повітряної тривоги у столиці пролунали вибухи.

У Шевченківському районі внаслідок удару загорілися складські приміщення. На цій локації постраждала одна людина.

Окремо стало відомо про влучання на території дитячої лікарні. Російським ударом пошкоджено будівлю медзакладу та газову трубу.

На момент атаки діти та медичний персонал перебували в укритті, тому постраждалих безпосередньо в лікарні немає.

На місцях влучань тривають аварійно-рятувальні роботи, інформацію про остаточні наслідки атаки уточнюють.

Атака на Дніпропетровщину

Упродовж ночі російські війська понад 20 разів атакували п’ять районів Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією. Унаслідок ударів загинули троє людей, ще п’ятеро постраждали. Серед загиблих і поранених є діти.

На Синельниківщині ворог атакував районний центр та Петропавлівську громаду. Пошкоджено склад логістичної компанії та багатоквартирний будинок. Загинув 47-річний чоловік, а семирічна дівчинка дістала поранення.

На Криворіжжі під ударами були Грушівська та Апостолівська громади. Пошкоджені автомобілі. Унаслідок обстрілу загинув 15-річний хлопець, ще двоє підлітків віком 16 та 17 років постраждали.

На Нікопольщині росіяни били по Нікополю, Покровській та Марганецькій громадах. Там пошкоджені адміністративна будівля, банк, гуртожиток та магазин.

У Кам’янському районі під ударом опинилися Верхівцевська та П’ятихатська громади. Пошкоджено приватний будинок. Поранень дістали 63-річний чоловік та 64-річна жінка, обох госпіталізували у стані середньої тяжкості.

У Павлоградському районі росіяни атакували Богданівську громаду. Пошкоджені приватна оселя та автомобіль, одна людина загинула. Після ударів у різних районах області виникли пожежі, які ліквідували рятувальники.

Атака на Київщину

Уночі проти 11 серпня російські війська атакували Київську область балістичними ракетами та ударними безпілотниками.

За даними обласної влади, цього разу минулося без загиблих та постраждалих.

У Бучанському районі внаслідок атаки пошкоджено складські приміщення та три вантажні автомобілі.

На місцях працюють оперативні служби. Фахівці фіксують завдані руйнування та ліквідовують наслідки нічного обстрілу.

Атака на Полтавщину

У Полтавському районі під час нічної атаки уламки російського безпілотника впали на дах багатоповерхового житлового будинку.

За попередніми даними, звернень до екстрених служб щодо постраждалих не надходило.

Фахівці продовжують обстежувати місце падіння уламків та уточнювати можливі пошкодження.

Удар по інфраструктурі Херсона

Напередодні російські війська завдали авіаударів по об’єктах критичної інфраструктури Херсона.

Після атаки проблеми з електро- та водопостачанням виникли в різних частинах міста. Частково без світла залишилися Центральний, Дніпровський та Корабельний райони.

Комунальні та аварійні служби встановлюють масштаби пошкоджень і визначають обсяг відновлювальних робіт, необхідних для повернення електроенергії та води мешканцям.

РФ готує фальсифікації виборів на окупованих територіях

Росія готується до масштабних фальсифікацій під час так званих виборів до Державної думи РФ на тимчасово окупованих територіях України.

За даними Центру протидії дезінформації, адміністрація Володимира Путіна вже встановила для окупаційної влади необхідні показники. Ідеться про явку понад 65–70% та щонайменше 70% голосів за партію Єдина Росія.

У ЦПД наголошують, що проведення російських виборів на окупованих українських територіях є незаконним. Москва намагається використати результати такого голосування для створення картинки нібито підтримки окупації та подальшої пропагандистської легітимізації захоплених територій.

Керівник ЦПД Андрій Коваленко також звернув увагу на внутрішню російську виборчу кампанію. За його словами, всі політичні сили, які допустили до участі у виборах, підтримують продовження війни проти України.

Водночас антивоєнну партію Яблуко, за його словами, показово усунули від виборів, щоб вона не могла продемонструвати навіть обмежений рівень підтримки противників війни.

У ЦПД вважають, що таким чином Кремль намагається не допустити публічної демонстрації антивоєнних настроїв, які поступово посилюються в російських регіонах та навіть у Москві на тлі чуток про можливу нову мобілізацію.

Південна Корея не постачатиме Україні зброю та ППО

Південна Корея поки не планує змінювати свою політику щодо військової допомоги Україні та передавати Києву летальну зброю або системи протиповітряної оборони.

Як повідомляє The Korea Times із посиланням на представника південнокорейського МЗС, рішення щодо експорту оборонної продукції мають відповідати національному законодавству країни.

Сеул натомість планує продовжити гуманітарну підтримку України. Ідеться про допомогу у сферах енергетики, інфраструктури, охорони здоров’я та освіти, а також майбутньої післявоєнної відбудови.

Заява пролунала після заклику Володимира Зеленського поглибити співпрацю між країнами на тлі посилення військових зв’язків Росії та КНДР. Україна насамперед зацікавлена у системах ППО, а також пропонує співпрацю у сфері безпілотних технологій у межах Drone Deal.

Водночас у Південній Кореї визнають, що військове співробітництво Москви та Пхеньяна безпосередньо загрожує безпеці самої країни та порушує резолюції Ради Безпеки ООН. У Сеулі заявили, що така співпраця має бути негайно припинена.

Світоліна вийшла до півфіналу WTA 1000 у Торонто

Перша ракетка України Еліна Світоліна пробилася до півфіналу престижного турніру WTA 1000 у Торонто, обігравши росіянку Катерину Александрову, яка виступає в нейтральному статусі.

Матч тривав 1 годину 34 хвилини. Першу партію українка програла з рахунком 3:6, однак після цього повністю змінила хід зустрічі.

Другий сет Світоліна виграла 6:0, не віддавши суперниці жодного гейму. У вирішальній партії українка швидко створила перевагу та довела матч до перемоги — 6:3.

Це була п’ята очна зустріч Світоліної та Александрової і вже четверта перемога української тенісистки.

У півфіналі Світоліна зустрінеться з польською тенісисткою Ігою Швьонтек. Вихід до цієї стадії вже гарантував українці підйом щонайменше на четверте місце у Чемпіонській гонці WTA.

Падіння винищувача МіГ-29 на Одещині

Увечері 10 серпня у Березівському районі Одеської області під час виконання бойового завдання впав винищувач МіГ-29 Збройних Сил України. Пілот встиг катапультуватися, його життю нічого не загрожує.

За попередньою інформацією ДБР, літак виконував бойове завдання зі знищення російських безпілотників. Під час активної частини операції сталася нештатна ситуація: винищувач загорівся, після чого пілот втратив керування.

Одразу після падіння літака на місце прибула слідчо-оперативна група ДБР. Слідчі працювали в Березівському районі протягом усієї ночі, оглянули територію, вилучили та фіксують уламки винищувача, збирають матеріали, а також опитують свідків і військовослужбовців.

Наразі фахівці шукають бортовий реєстратор — так звану чорну скриньку, яка може допомогти встановити причину нештатної ситуації.

За фактом падіння МіГ-29 ДБР відкрило кримінальне провадження.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 630-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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