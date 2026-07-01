Пенсія членам родини загиблого на війні – один із видів турботи держави про сім’ї полеглих військовослужбовців.

На пенсію в разі втрати годувальника мають право члени сімей військовослужбовців, які загинули, померли або зникли безвісти.

Це регламентовано ст. 1 Закону України Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб (далі – Закону).

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Що потрібно знати про пенсію сім’ям загиблих на війні, її розмір та особливості нарахування, а також з якими документами та куди звертатися, Фактам ICTV розповіли в Пенсійному фонді України.

Пенсія сім’ям загиблих на війні: що потрібно знати

Право на пенсію в разі втрати годувальника (ст. 30) мають непрацездатні члени сімей загиблих, померлих або зниклих безвісти військовослужбовців, а також особи, які перебували на їхньому утриманні.

Утриманцями згідно зі ст. 31 вважаються особи, які були на повному утриманні померлого годувальника або для яких допомога від померлого годувальника була постійним і основним джерелом засобів до існування.

Незалежно від перебування на утриманні годувальника пенсія призначається:

непрацездатним дітям;

непрацездатним батькам і дружині/чоловікові, якщо вони після смерті годувальника втратили джерело засобів до існування;

непрацездатним батькам і дружині/чоловікові військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, які загинули, померли або зникли безвісти під час проходження служби або пізніше через поранення, контузію, каліцтво чи захворювання, отримані під час служби.

Непрацездатними членами сім’ї вважаються:

діти, брати, сестри та онуки, які не досягли 18 років або старші цього віку, якщо вони стали особами з інвалідністю до досягнення 18 років (братам, сестрам та онукам право на пенсію надається, якщо в них немає працездатних батьків);

діти, які навчаються за денною формою навчання в загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах до закінчення навчання, але не довше ніж до 23 років. Пенсія також виплачується в період між вступом до наступного навчального закладу або зміни освітньої кваліфікації за умови, що цей період не перевищує чотирьох місяців. Дітям-сиротам така пенсія виплачується до 23 років незалежно від того, навчаються вони чи ні;

батьки та дружина/чоловік, якщо вони досягли віку, що дає право на призначення пенсії за віком незалежно від тривалості страхового стажу, або є особами з інвалідністю;

дід і бабуся (якщо немає осіб, які за законом зобов’язані їх утримувати);

дружина/чоловік або один із батьків чи дід, бабуся, брат або сестра, незалежно від віку і працездатності, якщо вона/він зайняті доглядом за дітьми, братами, сестрами чи онуками померлого годувальника, які не досягли восьмирічного віку, і не працює.

дружина/чоловік померлого годувальника, що дістали інвалідність через поранення, контузію, каліцтво чи захворювання, отримані під час служби, незалежно від того, працює (проходить військову службу) вона/він чи ні;

батьки та дружина/чоловік, якщо вони не взяли повторний шлюб.

Яку пенсію платитимуть членам сім’ї загиблого на війні

У Пенсійному фонді наголошують: те, яку пенсію платитимуть членам сім’ї загиблого на війні, залежить від причини загибелі/смерті військовослужбовця.

Загибель/смерть пов’язана із захистом Батьківщини/виконанням обов’язків військової служби

Якщо право на пенсію має один непрацездатний член сім’ї (один із батьків, дружина/чоловік, інший непрацездатний член сім’ї загиблого/померлого годувальника), то пенсія становитиме 70% від грошового забезпечення (заробітної плати) загиблого/померлого годувальника на кожного непрацездатного члена сім’ї.

Якщо право на пенсію мають два та більше непрацездатних членів сім’ї (крім батьків, дружини/чоловіка), то пенсія становитиме 50% грошового забезпечення (заробітної плати) загиблого/померлого годувальника на кожного непрацездатного члена сім’ї.

У таких самих розмірах, незалежно від причини смерті годувальника, обчислюються пенсії членам сімей померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни та членам сімей, до складу яких входять діти, які втратили обох батьків.

Смерть унаслідок каліцтва після нещасного випадку, не пов’язаного з виконанням обов’язків військової служби (службових обов’язків), або внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням служби

Пенсія в такому разі становитиме 30% заробітку годувальника на кожного непрацездатного члена сім’ї.

Із 1 березня 2026 року уряд підвищив мінімальні пенсії у зв’язку з втратою годувальника для родин загиблих і зниклих безвісти військовослужбовців.

Розмір виплати залежить від грошового забезпечення військового і може становити до 70% від цієї суми. Водночас держава гарантує мінімальний розмір пенсії.

Після індексації мінімальна виплата для одного непрацездатного члена сім’ї зросла до 12 810 грн на місяць.

Якщо пенсію отримують двоє чи більше членів родини загиблого або зниклого безвісти військового (крім батьків, чоловіка, дружини та дітей), кожному гарантовано щонайменше 10 020 грн.

Яку пенсію отримують батьки загиблого на війні

Батьки загиблого на війні або померлого після служби через поранення, контузію, каліцтво, отримані на службі, або від захворювання, пов’язаного з перебуванням на фронті, а також дружина/чоловік, якщо вони не взяли повторний шлюб), як передбачено п. в ст. 30 Закону, можуть отримувати пенсію в разі втрати годувальника не раніше ніж за п’ять років до досягнення віку, що дає право на призначення пенсії за віком незалежно від тривалості страхового стажу, а також якщо мають право на:

пенсію незалежно від віку (ч. 3 ст. 114 Закону України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування);

дострокову пенсію за віком (ст. 115 Закону України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування);

пенсію за віком на пільгових умовах;

пенсію зі зменшенням пенсійного віку відповідно до закону;

якщо вони є особами з інвалідністю.

Пенсія членам родини загиблого на війні: куди звертатися

Для отримання пенсії членам родини загиблого на війні слід звернутися до територіального органу Пенсійного фонду України (або онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду чи порталу Дія), якщо військовослужбовець отримував пенсію за Законом України Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб.

Члени родини загиблого на війні (або їхні законні представники), які отримують зазначені виплати вперше, повинні звернутися до уповноваженого силового відомства для оформлення документів для призначення пенсії.

Пенсія членам родини загиблого на війні: які потрібні документи

Перелік документів, зазначили в коментарі Фактам ICTV у ПФУ, визначено в п. 3 розділу ІІ Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб №3-1.

Щоб оформити пенсію членам родини загиблого на війні, потрібні:

заява;

копія свідоцтва про смерть годувальника;

витяг із наказу про виключення годувальника зі списків особового складу у зв’язку зі смертю;

документи про обставини загибелі чи смерті внаслідок поранення, контузії, каліцтва, одержаних під час проходження служби або виконання обов’язків військової служби;

довідка уповноважених органів з місця проживання про перебування членів сім’ї на утриманні померлого годувальника або рішення суду про перебування на утриманні;

грошовий атестат або довідка про розмір грошового забезпечення годувальника;

довідка про визнання особи інвалідом;

копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків, виданого органом доходів і зборів (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомила про це відповідний орган доходів і зборів та має відмітку в паспорті громадянина України, – копія сторінки паспорта з такою відміткою);

копії сторінок паспорта (1-ї, 2-ї, 10-ї, 11-ї сторінок із відміткою про останнє місце реєстрації);

копії посвідчень, які дають право на пільги (ветерана війни, постраждалого внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, донора тощо).

Для дітей загиблих/померлих військових потрібні:

копія свідоцтва про народження;

довідка з навчального закладу про навчання із зазначенням дати його закінчення, а також про перебування (або не перебування) на повному державному утриманні;

довідка лікарсько-консультативної комісії про визнання дитини інвалідом або довідка про визнання особи інвалідом з дитинства;

копії свідоцтв про смерть батьків або інші документи, які підтверджують відсутність батьків (у разі призначення пенсії братам, сестрам, онукам);

копія рішення суду про усиновлення;

копія рішення про опіку чи піклування (у разі призначення пенсії дітям, які втратили обох батьків).

Батькам, дружині/чоловіку додатково потрібно подати:

копію свідоцтва про шлюб;

довідку про визнання особи інвалідом;

копію трудової книжки або довідку з органів державної податкової служби про облік платника податків – суб’єкта підприємницької діяльності (документи про стаж, що визначені Порядком підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженим постановою Уряду від 12 серпня 1993 року №637).

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