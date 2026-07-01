Данія оголосила про 30-й пакет військової допомоги Україні загальною вартістю близько €590 млн.

Про це повідомило Міністерство оборони Данії.

30-й пакет військової допомоги Україні від Данії: що відомо

У Міністерстві оборони Данії повідомили, що новий пакет військової допомоги становить близько 4,4 млрд данських крон, або приблизно €590 млн. Він передбачає додаткові поставки боєприпасів, озброєння та іншого військового спорядження для українських Сил оборони.

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Також кошти спрямують на продовження підготовки українських військовослужбовців у Данії.

Із загальної суми пакету близько 1,3 млрд данських крон буде виділено на так звану данську модель, яка передбачає фінансування закупівель продукції української оборонної промисловості. Окремо передбачене додаткове фінансування закупівлі далекобійних артилерійських боєприпасів.

Міністр оборони Данії Єппе Бруус наголосив, що Копенгаген і надалі підтримуватиме Україну у боротьбі проти російської агресії.

— Данія непохитно стоїть з Україною. Боротьба України за свободу — це також боротьба Європи, і ми не маємо права підвести українців тоді, коли це має найбільше значення, — заявив він.

За словами Брууса, Данія також використовує український бойовий досвід для посилення власної обороноздатності.

Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен зазначив, що, попри зміну ситуації на полі бою, підтримка України не має послаблюватися.

— Зараз на полі бою в Україні спостерігається нова динаміка. Це не означає, що ми можемо просто розслабитися… Ми повинні зберігати підтримку України та посилювати тиск на Росію, щоб зміцнити переговорні позиції України, — сказав він.

У Міноборони Данії зазначили, що з початку повномасштабного вторгнення країна вже надала Україні військову допомогу на загальну суму близько 76,8 млрд данських крон.

Також у відомстві наголосили, що безпека Європи починається з України, тому Копенгаген має намір і надалі підтримувати Українську державу разом із союзниками.

Нагадаємо, напередодні Україна та Швеція уклали угоду про закупівлю 16 сучасних винищувачів Gripen E. Крім літаків, Україна отримає необхідне обладнання, технічну та логістичну підтримку.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що перші 16 винищувачів Gripen C/D Повітряні сили України отримають уже на початку 2027 року, а постачання нових Gripen E розпочнеться з 2029 року.

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