Офіс генерального прокурора України ініціював створення міжнародної слідчої групи для розслідування замаху на родину в Монако.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Замах на родину в Монако: створення міжнародної слідчої групи

Зазначається, що 1 липня розпочато кримінальне провадження за фактом замаху в Монако на умисне вбивство трьох осіб, серед яких – дитина.

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За інформацією Офісу генпрокурора, 29 червня біля житлового будинку в Монако приведено в дію вибуховий пристрій. Внаслідок вибуху постраждали троє членів однієї родини, яких госпіталізували до лікарні.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли відомості за фактом закінченого замаху на умисне вбивство двох або більше осіб, вчинених способом, небезпечним для життя багатьох осіб, на замовлення (за ч. 2 ст. 15, п.п. 1, 5, 11 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, тривають необхідні дії для встановлення можливого виконавця цього злочину на території України та осіб, які могли бути причетними до його організації та замовлення.

В Офісі генпрокурора зазначають, що перебувають у взаємодії з компетентними органами Монако, іншими іноземними партнерами для обміну інформацією і координації подальших процесуальних дій.

Крім цього, Офіс генпрокурора ініціює створення міжнародної слідчої групи, щоб координувати розслідування, встановити всіх причетних до злочину та забезпечити їх притягнення до відповідальності.

Наприкінці червня під час вибуху в Монако постраждав український бізнесмен Вадим Єрмолаєв, який перебуває під санкціями України, його дружина та 13-річний син.

Згодом у Міністерстві закордонних справ підтвердили, що внаслідок вибуху в Монако постраждали троє людей, які є членами родини українського походження.

3 липня стало відомо, що правоохоронці встановили особу підозрюваної у справі про вибух у Монако.

У цей же день повідомлялося, що Інтерпол оголосив у міжнародний розшук 39-річну громадянку України Анастасію Березовську, яку слідство вважає ключовою підозрюваною.

За наявною інформацією, у Німеччині вже провели обшук за місцем її проживання у районі Майн-Таунус. Правоохоронці знайшли та обшукали автомобіль, який вона використовувала.

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