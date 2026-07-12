Група Нафтогаз відновила газопостачання до житлових будинків у Вишневому Київської області, значна частина яких була пошкоджена внаслідок детонації в ніч на 6 липня.

Про це повідомляє очільник правління НАК Нафтогаз Сергій Корецький.

Відновлення газопостачання до будинків у Вишневому

За словами Корецького, фахівці вже завершили невідкладні роботи для відновлення газових мереж у Вишневому Київської області, пошкоджених внаслідок російської ракетної атаки 6 липня.

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Він розповів, що спеціалісти компанії обстежили газопроводи в зоні ураження, ліквідували деформації, зміщення та механічні пошкодження, щоб забезпечити безпечне газопостачання.

Корецький стверджує, що йдеться про близько вісім км газових мереж, зокрема, газопроводів-вводів.

Як він пояснив, фахівці відновили постачання газу до 214 домівок у багатоквартирних будинках та приватному секторі.

За його даними, відновлювальні роботи на газових мережах тривали протягом п’ять діб. Щоб відновити мережі, довелося залучити 50 фахівців компанії та 20 одиниць спеціальної техніки.

У ніч на 6 липня внаслідок російської атаки на Київську область загинули щонайменше восьмеро людей, ще понад 20 осіб дістали поранення.

Згодом стало відомо, що у Вишневому горів об’єкт, на якому відбулася детонація. Але офіцер Головного управління комунікацій Збройних сил України Дмитро Лиховій повідомив, що він не належить до сфери управління ЗСУ.

Як зазначив президент України Володимир Зеленський, у Вишневому детонував склад боєприпасів, який належав одному з підприємств Укроборонпрому.

За його словами, вже відомо посадовці, які розмістили склади зі зброєю у Вишневому. Як стверджує президент, в межах кримінального провадження з’ясовуються всі обставини.

Фото : ГСЧС

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