Президент України Володимир Зеленський видав указ про призначення генерал-майора Ігоря Скибюка начальником Генерального штабу Збройних Сил України.

Відповідне рішення оформлене указом №631/2026.

Указ президента про призначення Скибюка

– Призначити Скибюка Ігоря Анатолійовича начальником Генерального штабу Збройних Сил України, – йдеться в тексті указу.

Нагадаємо, про те, що саме Ігор Скибюк стане начальником Генерального штабу Збройних Сил України, стало відомо ще кілька годин тому з відповідного поста президента Зеленського в соцмережах.

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Це рішення було ухвалене спільно з новим головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим та виконувачем обов’язків міністра оборони Євгенієм Хмарою.

За словами Зеленського, пріоритетами залишаються розвиток українських кіберсил, удосконалення системи підготовки військових, посилення бойових підрозділів, продовження переходу на корпусну систему, а також підвищення ефективності мобілізації.

Окрему увагу хочуть приділити розвитку далекобійних можливостей Сил оборони та програмам із посилення протиповітряної оборони.

Напередодні президент Володимир Зеленський оголосив про зміну керівництва Збройних Сил України.

Новим головнокомандувачем ЗСУ він призначив генерал-майора Михайла Драпатого, а Олександр Сирський залишив посаду після понад двох років роботи.

Фото: ДШВ ЗСУ

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