Комітет Верховної Ради з питань цифрової трансформації вирішив направити звернення до прем’єр-міністра Сергія Корецького з вимогою роз’яснити, чому призначення очільниці Мінцифри Оксани Ферчук відбулося без попередніх консультацій із профільним комітетом.

Про це повідомляє пресслужба Апарату Верховної Ради України.

Чому очільницю Мінцифри призначили без консультацій

Депутати висловили занепокоєння щодо подальшого перебігу масштабної цифровізації України, зокрема, у сфері оборонних технологій (Defence Tech), антикорупційних онлайн-сервісів та інтеграції до технологічного простору ЄС, які впроваджувалися попередньою командою міністерства.

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Окрім цього, члени комітету Верховної Ради вирішили викликати Оксану Ферчук на засідання, щоб вона представила свою програму дій та відповіла на запитання народних депутатів України.

Також із проєкту порядку денного сесії та плану роботи комітету вилучили всі законопроєкти попереднього уряду, які не пройшли перше читання. Згідно з парламентським регламентом, після відставки Кабміну такі ініціативи вважаються відкликаними та втрачають чинність.

Нагадаємо, 16 липня сформували новий склад Кабінету міністрів під керівництвом Корецького.

Із восьми членів цифрового комітету призначення нового уряду підтримали лише троє народних депутатів, двоє висловилися проти, один утримався, а ще двоє були відсутніми під час голосування.

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