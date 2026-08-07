Російські війська в ніч на 7 серпня здійснили масовану атаку на виробничі об’єкти АТ Укрнафта, яке входить до групи Нафтогаз. Під ударом опинилися сім активів із видобутку нафти та газу на сході України.

Про це повідомила Група Нафтогаз у п’ятницю, 7 серпня.

Атака РФ на об’єкти Укрнафти 7 серпня: що відомо

– Зруйновано критично важливе для роботи компанії обладнання, що призвело до зупинки низки об’єктів і втрати суттєвих обсягів видобутку, – йдеться у повідомленні.

Виконувач обов’язків голови правління Нафтогазу Сергій Федоренко зазначив, що в ніч на 7 серпня об’єкти Укрнафти зазнали наймасованішого обстрілу за останній час.

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За його словами, внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по чотирьох АЗС UKRNAFTA у Запорізькій та Дніпропетровській областях. Серед працівників і клієнтів постраждалих немає.

За сім місяців 2026 року Росія зруйнувала 32 АЗС UKRNAFTA та п’ять комплексів АТ Укргазвидобування.

Нагадаємо, 5 липня росіяни завдали цілеспрямованого удару по видобувних активах групи Нафтогаз. Під ворожим вогнем опинилися кілька об’єктів у Полтавській, Харківській та Сумській областях.

Унаслідок атаки на підприємствах виникли масштабні пожежі, було зафіксовано значні руйнування.

4 липня російські безпілотники атакували один із газовидобувних активів групи Нафтогаз у Полтавській області. Через пожежу, що виникла після удару, роботу підприємства зупинили.

Фото: Нафтогаз

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