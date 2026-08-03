У тимчасово окупованому Криму загострюються проблеми з пальним, електроенергією та водопостачанням. Ціни на продукти на півострові зросли в кілька разів. Росіяни все частіше повертаються в РФ, тому курортний сезон провалений.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Проблеми у Криму з пальним, світлом і водою

Липень 2026 року став для Криму періодом масштабного блекауту. Лише з 14 до 20 липня без світла одночасно опинилися близько 1,4 млн абонентів.

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Перебої з електроенергією та водопостачанням у більшості міст, таких як Севастополь, Джанкой, Сімферополь та Євпаторія, тривали від кількох днів до понад тижня. Водночас окупанти визнали неспроможність надати чіткі графіки відновлення.

У липні 2026 року в Криму виникла гостра паливна та продовольча криза. Зокрема, бензин АІ-95 продавали з величезними чергами за ціною до 300 рублів, а ціни на пальне перевищили середньоросійські на 18-25%.

Це спричинило стрімкий стрибок цін на базові продукти. Кефір, хліб та яйця подорожчали на 131–167%, порівняно з Краснодарським краєм РФ, хоча ще рік тому ситуація була протилежною.

Протягом першого півріччя 2026 року в Криму припинили роботу 398 закладів громадського харчування, що на 42,1% перевищує минулорічні показники, а збут окремих виробників скоротився на 70%.

На тлі регулярних ударів Сил оборони України по російських військових об’єктах і системного колапсу комунікацій та інфраструктури попит на оренду житла стрімко впав, змушуючи власників знижувати ціни до 50%.

Спроби окупантів стримати кризу пільгами та субсидіями залишаються безуспішними, стверджують у ГУР, адже подолання кризи в Криму можливе виключно після деокупації півострова.

За інформацією української воєнної розвідки, російську владу не турбують побутові проблеми цивільного населення в окупованому Криму, адже її головним пріоритетом залишається забезпечення власних військ.

Показовим прикладом став Джанкойський район, де від місцевих жителів (чоловіків та жінок із медичною освітою) вимагають штамп про військовий облік для отримання мізерної виплати у 15 тисяч рублів за тривалу відсутність світла та води.

Як стверджують у ГУР, таким чином окупанти перетворили виплату соціальної допомоги на черговий інструмент примусу та додаткового тиску на жителів Кримського півострова.

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