Уночі проти 16 серпня Сили оборони України завдали ударів по низці важливих військових цілей противника, зокрема залізничному мосту та складах боєприпасів і матеріально-технічних засобів.

Про результати ударів повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Сили оборони уразили військові цілі РФ: що відомо

За даними Генштабу, у тимчасово окупованому Криму українські військові уразили район зосередження ракетного підрозділу противника. Ціль розташовувалася у Резервному.

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Ще один удар припав на залізничний міст у районі Світлодолинського Запорізької області. Російські війська використовували його для забезпечення військової логістики та переміщення особового складу.

Також українські військові уразили склади матеріально-технічних засобів та боєприпасів російських військ у Карлівці Донецької області.

У Генштабі наголосили, що робота по ключових військових цілях противника триває.

Нагадаємо, що вночі проти 16 серпня Московська область також зазнала масованої атаки безпілотників. Унаслідок атаки масштабна пожежа спалахнула на території найбільшого складського центру російського маркетплейса Wildberries у селі Коледино біля Подольська.

Крім того, займання зафіксували на сортувально-логістичному комплексі Північне Домодєдово.

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