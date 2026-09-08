Закриття кримінального провадження — не “попросити слідчого і чекати”. Це процесуальне рішення з підставами в КПК, доказами і строками. Нижче — як виглядає практика 2026 року і де без захисника легко втратити вікно.

Що означає “закрити” провадження

Ідеться про рішення уповноваженої особи (слідчий, дізнавач, прокурор, суд — залежно від стадії), яким кримінальне провадження закінчують із конкретної підстави. Формулювання “справу відклали” або “поки тихо” закриттям не є.

Важливо розрізняти:

Зараз дивляться

закриття провадження — є постанова / ухвала з підставою;

зупинення — процес не закінчений;

зміна кваліфікації чи об’єднання — провадження живе далі під іншим кутом.

Типові підстави, які реально перевіряють

На практиці найчастіше працюють блоки:

Відсутність події або складу кримінального правопорушення. Недоведеність участі особи за умови, що вичерпано можливості доказування. Законні підстави звільнення від відповідальності / закриття за окремими статтями КК (де це прямо передбачено). Істотні процесуальні порушення, які унеможливлюють обвинувачення — але це не “магічна кнопка”, а робота з матеріалами.

Кожна підстава потребує іншого пакета доказів. Те, що спрацювало в одній справі, в іншій може бути слабким клопотанням.

Що робить адвокат на практиці

Аудит матеріалів

Що вже є в справі, чого немає, які слідчі дії проведені з порушеннями, які строки вже “згоріли”.

Правова позиція

Не загальне “я не винний”, а зв’язка: факт → норма → доказ → клопотання.

Клопотання і скарги

На закриття, на скасування незаконних рішень, на зміну запобіжного, на доступ до матеріалів.

Контроль після рішення

Чи внесли відомості коректно, чи немає паралельних проваджень, що зі статусом особи в реєстрах.

Детальний розбір підстав і порядку — у матеріалі Адвокатське об’єднання Захист.

Типові помилки сторін

Чекати “поки саме закриють”, не фіксуючи клопотання письмово.

Нести пояснення без розуміння кваліфікації — і створити нові докази проти себе.

Плутати примирення / відшкодування з автоматичним закриттям там, де закон цього не дає.

Ігнорувати строки оскарження відмови в закритті.

Коли звертатись одразу

Вручили підозру або викликають на допит “як свідка” у справі, де ви фактично фігурант.

Є обшук, тимчасовий доступ, арешт майна.

Слідство тягнеться місяцями без зрозумілих дій, а обмеження щодо вас лишаються.

Отримали відмову в закритті і не розумієте, що оскаржувати.

Що не варто робити самостійно

Не надсилайте слідчому “емоційні” листи без правової позиції. Не знищуйте носії, які вже можуть фігурувати в ухвалах. Не ігноруйте повістки “потім поясню”. Кожна з цих дій ускладнює закриття навіть за доброї матеріальної позиції.

Документи, без яких клопотання слабке

Залежно від підстави можуть знадобитися: копії постанов і протоколів, докази алібі чи іншого місця перебування, медичні висновки, фінансові документи про відшкодування (де це юридично доречно), підтвердження строків давності. Список завжди збирають під конкретну кваліфікацію. Універсального “пакета на закриття” не існує — є позиція по матеріалах саме вашої справи.

Висновок

Закриття провадження — це результат процесуальної роботи, а не домовленості “по телефону”. Якщо потрібен супровід з аудитом матеріалів і чіткою позицією — АО Захист працює саме з такими кейсами, без обіцянок “сто відсотків” до вивчення справи.

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