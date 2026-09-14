НАБУ і САП відреагували на заяви генерального прокурора Руслана Кравченка про підозру директору бюро Семену Кривоносу.

Про це йдеться у спільній заяві Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 14 вересня.

НАБУ і САП відреагували на заяви Кравченка: що відомо

В антикорупційних органах заявили, що розцінюють дії генерального прокурора як продовження системної атаки на НАБУ і САП.

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За їхньою версією, активна фаза цієї атаки розпочалася ще минулого літа, коли була спроба підпорядкувати обидва органи Офісу генерального прокурора.

У заяві наголосили, що НАБУ і САП не беруть участі у політичній боротьбі та діють у межах закону.

Окремо в антикорупційних органах прокоментували заяву Кравченка про підозру директору НАБУ Семену Кривоносу.

— Станом на зараз жодної підозри директору НАБУ Семену Кривоносу офіційно не вручено, — заявили в НАБУ і САП.

Там також спростували твердження генпрокурора про нібито вилучення кримінальних проваджень під час обшуків в Офісі генпрокурора. У НАБУ заявили, що не вилучали жодного з проваджень, про які говорив Кравченко.

Через це в НАБУ і САП вважають, що заяви генпрокурора, який раніше подав у відставку, наразі мають публічний, а не процесуальний характер.

Також в антикорупційних органах заперечили, що вимагали будь-якої недоторканності для своїх працівників чи інших осіб. Детальнішу інформацію НАБУ і САП пообіцяли оприлюднити згодом.

Що Кравченко заявив про Кривоноса та НАБУ

Раніше 14 вересня Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. За словами генпрокурора, йому інкримінують підроблення офіційних документів для отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

Кравченко також заявив про нібито фіктивне усиновлення дитини, яке, за його твердженням, мало створити підстави для уникнення відповідальності в суді.

Окрім цього, генпрокурор повідомив про іншу підозру особі, наближеній до керівника САП Олександра Клименка. За версією Кравченка, справа стосується впливу на суддів Вищого антикорупційного суду, пропозиції неправомірної вигоди та сприяння в ухиленні від мобілізації.

Кравченко стверджував, що саме це провадження стало причиною обшуків в Офісі генпрокурора. Він також звинуватив представників НАБУ і САП у доступі до матеріалів проваджень щодо власних керівників та працівників і заявив про нібито копіювання та викрадення частини документів і електронних даних.

Генпрокурор закликав Кривоноса та Клименка подати у відставку.

Після заяв Кравченка президент України Володимир Зеленський заявив, що для генерального прокурора є лише один шлях — звільнення з посади.

Президент зазначив, що особисто сказав про це Кравченку, та закликав народних депутатів невідкладно підтримати його звільнення.

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