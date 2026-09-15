Засоби РЕБ, РЛС та ретранслятор РФ: ЗСУ уразили низку цілей Росії у Брянській області та на ТОТ
- Сили оборони України завдали нових ударів по важливих військових об’єктах РФ.
- Під атакою опинилися засоби, які Росія використовує для дронів, зв’язку та контролю повітряного простору.
- У Генштабі наголошують, що робота по ключових цілях противника триває.
Уражено місце запуску ударних БпЛА, засоби РЕБ, РЛС та ретранслятор РФ.
Сили оборони уразили низку цілей Росії у Брянській області та у Донецьку
Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, 14 вересня та в ніч на 15 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих військових об’єктів ворога.
У районі міста Донецьк завдано удару по місцю зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА.
У Трубчевську, Почепі-2 та Речиці Брянської області РФ уражено три станції радіоелектронної боротьби російського агресора.
У Погребах та Мосточино Брянської області під атакою були радіолокаційні станції систем контролю повітряного простору противника.
У Злинці Брянської області РФ уражено ретранслятор MESH-мережі противника.
У Новосвітлівці Луганської області під атакою Сил оборони опинився склад паливно-мастильних матеріалів противника.
У Генштабі зазначають, що ступінь завданих збитків уточнюється, а робота по ключових військових цілях противника триває.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 665-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.