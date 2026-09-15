Уражено місце запуску ударних БпЛА, засоби РЕБ, РЛС та ретранслятор РФ.

Сили оборони уразили низку цілей Росії у Брянській області та у Донецьку

Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, 14 вересня та в ніч на 15 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих військових об’єктів ворога.

У районі міста Донецьк завдано удару по місцю зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА.

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У Трубчевську, Почепі-2 та Речиці Брянської області РФ уражено три станції радіоелектронної боротьби російського агресора.

У Погребах та Мосточино Брянської області під атакою були радіолокаційні станції систем контролю повітряного простору противника.

У Злинці Брянської області РФ уражено ретранслятор MESH-мережі противника.

У Новосвітлівці Луганської області під атакою Сил оборони опинився склад паливно-мастильних матеріалів противника.

У Генштабі зазначають, що ступінь завданих збитків уточнюється, а робота по ключових військових цілях противника триває.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 665-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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