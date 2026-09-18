Уряд визначив низку кроків для підвищення ефективності державного управління в умовах війни.

Кабмін запускає процес вдосконалення системи державного управління

Як повідомив премʼєр-міністр Сергій Корецький, очікується проведення комплексний аналіз роботи системи держуправління, щоб виявити дублювання функцій, зайві процеси та можливості для оптимізації. Окрему увагу приділять цифровізації та автоматизації внутрішніх процесів у центральних органах виконавчої влади.

Також уряд вирішив переглянути чисельність працівників ЦОВВ. Незаповнені посади, у яких немає потреби, планують скоротити. Крім того, проаналізують кількість заступників міністрів і керівників центральних органів виконавчої влади.

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За результатами аналізу мають визначити оптимальну чисельність працівників з урахуванням реального обсягу завдань і функцій державних органів.

Зміни торкнуться й професійного навчання держслужбовців. Підходи до підготовки та підвищення їхньої кваліфікації планують оновити відповідно до сучасних потреб держави.

Виконання визначених заходів покладено на відповідні міністерства та центральні органи виконавчої влади. Координуватиме та контролюватиме виконання доручень державний секретар Кабінету Міністрів Костянтин Мар’євич.

Фото: Кабмін

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