У 2026 році російські окупаційні війська спромоглися захопити 890 квадратних кілометрів української території, однак Сили оборони звільнили 800 кілометрів. Таким чином чистий здобуток Кремля за рік становить лише близько 90–100 кілометрів, за які Росія заплатила колосальну ціну — 270 тисяч втрачених військовослужбовців.

Про це президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв’ю The Wall Street Journal.

Зеленський про ситуацію на фронті та втрати РФ

Президент наголосив, що попри гучні заяви кремлівського диктатора Володимира Путіна про “успіхи» на фронті”, реальні темпи просування окупаційних військ суттєво уповільнилися порівняно з попередніми роками.

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— Наприклад, він (Путін, – Ред.) цього року зайняв приблизно 890 кілометрів, а ми звільнили 800 км. Тож це означає, що в різних напрямках він має 90, гаразд, скажімо, додаткові 100 кілометрів за рік. Це у багато разів менше, ніж було раніше, коли вони захоплювали близько 3 – 4 тис. км на рік, — наголосив Зеленський.

За словами президента, фактичні втрати російської армії за цей період сягнули 270 тисяч осіб.

— Ви можете зрозуміти, що ціна за 100 кілометрів така висока, тож він не перемагає і не програє, — додав він.

Зеленський констатував, що зараз на полі бою майже все завмерло, попри постійні спроби російської пропаганди заявити про зворотне.

Також президент України зауважив, що для самого Путіна величезні втрати особового складу — це не поразка. Проте саме російське суспільство платить непомірну ціну за загарбницькі амбіції Кремля, втрачаючи сотні тисяч людей, значні фінансові ресурси та економічні можливості заради захоплення маленьких ділянок української землі.

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