Близько половини українських F-16 знаходяться у Європі на ремонті – Зеленський
- Володимир Зеленський заявив, що F-16 демонструють ефективність проти нових російських реактивних дронів, які складніше збивати через їхню швидкість.
- За словами президента, близько половини українських F-16 тривалий час перебувають у Європі на ремонті та технічному обслуговуванні.
Американські винищувачі F-16 показують високу ефективність у боротьбі з новими російськими реактивними безпілотниками. Водночас близько половини цих літаків тривалий час перебуває в Європі на ремонті та технічному обслуговуванні.
Близько половини українських F-16 перебувають у Європі на ремонті
Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю Financial Times.
За його словами, повернення окремих винищувачів після ремонту займало надто багато часу. Через це Україна втрачала можливість використовувати F-16 у періоди, коли вони були особливо потрібні для захисту повітряного простору.
Зеленський зазначив, що Київ розраховує на допомогу західних партнерів у перенесенні більшої частини технічного обслуговування F-16 безпосередньо в Україну.
На думку президента, це дозволить скоротити час ремонту та швидше повертати літаки до виконання бойових завдань.
Нагадаємо, що раніше у МЗС відреагували на повідомлення про стан українських F-16. Там спростували повідомлення про нібито катастрофічний стан українських винищувачів.
Водночас у відомстві зауважили, що Україна інтенсивно використовує винищувачі у складних умовах.