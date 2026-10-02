Американські винищувачі F-16 показують високу ефективність у боротьбі з новими російськими реактивними безпілотниками. Водночас близько половини цих літаків тривалий час перебуває в Європі на ремонті та технічному обслуговуванні.

Близько половини українських F-16 перебувають у Європі на ремонті

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю Financial Times.

За його словами, повернення окремих винищувачів після ремонту займало надто багато часу. Через це Україна втрачала можливість використовувати F-16 у періоди, коли вони були особливо потрібні для захисту повітряного простору.

Зараз дивляться

Зеленський зазначив, що Київ розраховує на допомогу західних партнерів у перенесенні більшої частини технічного обслуговування F-16 безпосередньо в Україну.

На думку президента, це дозволить скоротити час ремонту та швидше повертати літаки до виконання бойових завдань.

Нагадаємо, що раніше у МЗС відреагували на повідомлення про стан українських F-16. Там спростували повідомлення про нібито катастрофічний стан українських винищувачів.

Водночас у відомстві зауважили, що Україна інтенсивно використовує винищувачі у складних умовах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.