Міністерство оборони України разом із місцевою владою готує альтернативні рішення на випадок серйозних проблем з інфраструктурою через російські атаки.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Зеленський про альтернативи на випадок ударів РФ по інфраструктурі

За його словами, відповідні структури вже опрацьовують можливі сценарії на випадок, якщо Росія посилить удари по критичній інфраструктурі, зокрема у Києві.

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– Міністерство оборони працює разом з усіма, з місцевою владою. І повинні напрацювати в будь-якому випадку альтернативи, якщо буде якийсь серйозний виклик щодо інфраструктури. Якщо вони будуть робити все, щоб ламати нам інфраструктуру в столиці. Над цим уже працюють, – повідомив він.

Зеленський також зазначив, що російські війська розширюють перелік цілей для атак. Серед них — мости, дата-центри та об’єкти мобільного зв’язку.

Президент наголосив, що бачить у таких діях прагнення Кремля до постійної ескалації війни.

– Я просто, чесно, здивований цим звірячим бажанням ескалювати кожного дня. Тобто він (Путін, – Ред.) розраховує на те, що буде постійна ескалація. Він цього дуже хоче, – додав Зеленський.

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