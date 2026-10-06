Президент України Володимир Зеленський призначив секретаря Ради національної безпеки і оборони Ігоря Клименка головою Ради експертів з питань енергетичної безпеки.

Клименко призначений головою Ради експертів з питань енергетичної безпеки

Відповідні зміни внесені указом президента №1028/2026 від 5 жовтня. Документ набрав чинності з дня його опублікування.

Згідно з указом, Клименко очолив консультативний орган РНБО, який займається аналізом державної політики у сфері енергетичної безпеки.

Зараз дивляться

Зокрема, Рада експертів оцінює ефективність політики у сфері енергозбереження, розвитку відновлюваних джерел енергії та використання альтернативних видів палива, а також готує відповідні пропозиції для Ради національної безпеки і оборони.

Персональний склад Ради має затвердити її голова за погодженням із президентом України.

Зеленський затвердив склад комісії з військово-технічного співробітництва

Окремим рішенням президент затвердив персональний склад Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю.

Головою комісії став заступник секретаря РНБО Давид Алоян. Його заступниками призначені заступниця міністра оборони Ганна Гвоздяр та заступник міністра закордонних справ Олександр Міщенко.

Повний склад:

Давид Алоян — заступник секретаря РНБО, голова комісії;

Ганна Гвоздяр — заступниця міністра оборони, заступниця голови комісії;

Олександр Міщенко — заступник міністра закордонних справ, заступник голови комісії;

Костянтин Брожко — заступник начальника ГУР Міноборони;

Іван Гаврилюк — т. в. о. генерального директора АТ Українська оборонна промисловість;

Віталій Кіндратів — заступник міністра економіки та довкілля;

Людмила Кравченко — заступниця міністра юстиції;

Роман Марчук — заступник голови Служби зовнішньої розвідки;

Ярослав Мережко — заступник голови СБУ;

Володимир Міхеєв — заступник голови Державного космічного агентства;

Владислав Суворов — заступник голови Державної митної служби;

Василь Тетеря — заступник міністра внутрішніх справ;

Андрій Тивончук — керівник департаменту Апарату РНБО, секретар комісії;

Олег Цільвік — в. о. голови Державної служби експортного контролю;

Єгор Чернєв — народний депутат, заступник голови парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки;

Микола Щур — заступник генерального директора Директорату з питань національної безпеки та оборони Офісу президента.

Водночас Рада національної безпеки і оборони України пише, що вона аналізує стан та ефективність державної політики в енергетичній сфері, зокрема у питаннях енергозбереження, розвитку відновлюваних джерел енергії та використання альтернативних видів палива, та готує відповідні пропозиції для РНБО.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.