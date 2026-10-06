Секретар РНБО Клименко очолив Раду експертів з питань енергобезпеки: деталі
- Володимир Зеленський указом №1028/2026 призначив секретаря РНБО Ігоря Клименка головою Ради експертів із питань енергетичної безпеки.
- Окремим указом №1030/2026 Зеленський затвердив персональний склад Міжвідомчої комісії з питань політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю.
Президент України Володимир Зеленський призначив секретаря Ради національної безпеки і оборони Ігоря Клименка головою Ради експертів з питань енергетичної безпеки.
Клименко призначений головою Ради експертів з питань енергетичної безпеки
Відповідні зміни внесені указом президента №1028/2026 від 5 жовтня. Документ набрав чинності з дня його опублікування.
Згідно з указом, Клименко очолив консультативний орган РНБО, який займається аналізом державної політики у сфері енергетичної безпеки.
Зокрема, Рада експертів оцінює ефективність політики у сфері енергозбереження, розвитку відновлюваних джерел енергії та використання альтернативних видів палива, а також готує відповідні пропозиції для Ради національної безпеки і оборони.
Персональний склад Ради має затвердити її голова за погодженням із президентом України.
Зеленський затвердив склад комісії з військово-технічного співробітництва
Окремим рішенням президент затвердив персональний склад Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю.
Головою комісії став заступник секретаря РНБО Давид Алоян. Його заступниками призначені заступниця міністра оборони Ганна Гвоздяр та заступник міністра закордонних справ Олександр Міщенко.
Повний склад:
- Давид Алоян — заступник секретаря РНБО, голова комісії;
- Ганна Гвоздяр — заступниця міністра оборони, заступниця голови комісії;
- Олександр Міщенко — заступник міністра закордонних справ, заступник голови комісії;
- Костянтин Брожко — заступник начальника ГУР Міноборони;
- Іван Гаврилюк — т. в. о. генерального директора АТ Українська оборонна промисловість;
- Віталій Кіндратів — заступник міністра економіки та довкілля;
- Людмила Кравченко — заступниця міністра юстиції;
- Роман Марчук — заступник голови Служби зовнішньої розвідки;
- Ярослав Мережко — заступник голови СБУ;
- Володимир Міхеєв — заступник голови Державного космічного агентства;
- Владислав Суворов — заступник голови Державної митної служби;
- Василь Тетеря — заступник міністра внутрішніх справ;
- Андрій Тивончук — керівник департаменту Апарату РНБО, секретар комісії;
- Олег Цільвік — в. о. голови Державної служби експортного контролю;
- Єгор Чернєв — народний депутат, заступник голови парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки;
- Микола Щур — заступник генерального директора Директорату з питань національної безпеки та оборони Офісу президента.
Водночас Рада національної безпеки і оборони України пише, що вона аналізує стан та ефективність державної політики в енергетичній сфері, зокрема у питаннях енергозбереження, розвитку відновлюваних джерел енергії та використання альтернативних видів палива, та готує відповідні пропозиції для РНБО.