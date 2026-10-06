Президент України Володимир Зеленський призначив секретаря Ради національної безпеки і оборони Ігоря Клименка головою Ради експертів з питань енергетичної безпеки.

Клименко призначений головою Ради експертів з питань енергетичної безпеки

Відповідні зміни внесені указом президента №1028/2026 від 5 жовтня. Документ набрав чинності з дня його опублікування.

Згідно з указом, Клименко очолив консультативний орган РНБО, який займається аналізом державної політики у сфері енергетичної безпеки.

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Зокрема, Рада експертів оцінює ефективність політики у сфері енергозбереження, розвитку відновлюваних джерел енергії та використання альтернативних видів палива, а також готує відповідні пропозиції для Ради національної безпеки і оборони.

Персональний склад Ради має затвердити її голова за погодженням із президентом України.

Зеленський затвердив склад комісії з військово-технічного співробітництва

Окремим рішенням президент затвердив персональний склад Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю.

Головою комісії став заступник секретаря РНБО Давид Алоян. Його заступниками призначені заступниця міністра оборони Ганна Гвоздяр та заступник міністра закордонних справ Олександр Міщенко.

Повний склад: 

  • Давид Алоян — заступник секретаря РНБО, голова комісії;
  • Ганна Гвоздяр — заступниця міністра оборони, заступниця голови комісії;
  • Олександр Міщенко — заступник міністра закордонних справ, заступник голови комісії;
  • Костянтин Брожко — заступник начальника ГУР Міноборони;
  • Іван Гаврилюк — т. в. о. генерального директора АТ Українська оборонна промисловість;
  • Віталій Кіндратів — заступник міністра економіки та довкілля;
  • Людмила Кравченко — заступниця міністра юстиції;
  • Роман Марчук — заступник голови Служби зовнішньої розвідки;
  • Ярослав Мережко — заступник голови СБУ;
  • Володимир Міхеєв — заступник голови Державного космічного агентства;
  • Владислав Суворов — заступник голови Державної митної служби;
  • Василь Тетеря — заступник міністра внутрішніх справ;
  • Андрій Тивончук — керівник департаменту Апарату РНБО, секретар комісії;
  • Олег Цільвік — в. о. голови Державної служби експортного контролю;
  • Єгор Чернєв — народний депутат, заступник голови парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки;
  • Микола Щур — заступник генерального директора Директорату з питань національної безпеки та оборони Офісу президента.

Водночас Рада національної безпеки і оборони України пише, що вона аналізує стан та ефективність державної політики в енергетичній сфері, зокрема у питаннях енергозбереження, розвитку відновлюваних джерел енергії та використання альтернативних видів палива, та готує відповідні пропозиції для РНБО.

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