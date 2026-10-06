Нідерланди готові посилити підтримку України у використанні винищувачів F-16, зокрема забезпечити технічне обслуговування, запчастини та боєприпаси.

Нідерланди посилять підтримку України у використанні F-16

Про це заявив прем’єр-міністр Нідерландів Роб Єттен після телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

За його словами, сторони обговорили останні події у війні та необхідність подальшого зміцнення української протиповітряної оборони на тлі посилення російських атак.

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Єттен наголосив, що Росія продовжує бити по цивільних об’єктах та енергетичній інфраструктурі України, намагаючись ускладнити життя в українських містах і завдати шкоди економіці в зимовий період.

Прем’єр Нідерландів зазначив, що для ефективного використання F-16 Україні необхідні додаткове технічне обслуговування, комплектовання та боєприпаси. Він запевнив Зеленського, що Нідерланди допоможуть у забезпеченні цих потреб.

Єттен також заявив, що Нідерланди разом із міжнародними партнерами й надалі підтримуватимуть Україну та стежитимуть за російськими провокаціями щодо інших держав.

Нагадаємо, що 5 жовтня Володимир Зеленський та Роб Єттен провели телефонну розмову, під час якої сторони обговорили важливі питання щодо війни в Україні.

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