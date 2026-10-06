Запчастини та боєприпаси для F-16: Нідерланди пообіцяли допомогу Україні
- Прем'єр-міністр Нідерландів Роб Йеттен після розмови з Володимиром Зеленським заявив, що його країна допоможе Україні посилити підтримку у використанні F-16.
- Сторони також обговорили посилення української ППО на тлі російських атак щодо цивільних об'єктів та енергетичної інфраструктури.
Нідерланди готові посилити підтримку України у використанні винищувачів F-16, зокрема забезпечити технічне обслуговування, запчастини та боєприпаси.
Нідерланди посилять підтримку України у використанні F-16
Про це заявив прем’єр-міністр Нідерландів Роб Єттен після телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським.
За його словами, сторони обговорили останні події у війні та необхідність подальшого зміцнення української протиповітряної оборони на тлі посилення російських атак.
Єттен наголосив, що Росія продовжує бити по цивільних об’єктах та енергетичній інфраструктурі України, намагаючись ускладнити життя в українських містах і завдати шкоди економіці в зимовий період.
Прем’єр Нідерландів зазначив, що для ефективного використання F-16 Україні необхідні додаткове технічне обслуговування, комплектовання та боєприпаси. Він запевнив Зеленського, що Нідерланди допоможуть у забезпеченні цих потреб.
Єттен також заявив, що Нідерланди разом із міжнародними партнерами й надалі підтримуватимуть Україну та стежитимуть за російськими провокаціями щодо інших держав.
Нагадаємо, що 5 жовтня Володимир Зеленський та Роб Єттен провели телефонну розмову, під час якої сторони обговорили важливі питання щодо війни в Україні.