Президент США Дональд Трамп припустив, що за підсумками мирної угоди Україна може мати дещо інші кордони. Водночас він висловив переконання, що російсько-українська війна завершиться найближчим часом.

Про це Трамп заявив в інтерв’ю програмі 60 Minutes на телеканалі CBS.

Трамп про завершення війни в Україні

Зокрема, на запитання, чи очікує Трамп завершення війни зі збереженням незалежної та вільної України, президент висловив сподівання на швидке досягнення миру, але водночас припустив, що територіальні обриси країни можуть дещо змінитися.

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— Я думаю, що ми це завершимо, але Україна зрештою матиме дещо інші обриси. Послухайте, цієї війни взагалі не повинно було бути. Якби я був президентом, вона ніколи б не почалася, — заявив Дональд Трамп.

Він також повторив свою тезу про те, що однією з головних перешкод для припинення війни є ненависть між президентом України Володимиром Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним.

Журналіст зауважив, що ненависть українського президента до Путіна цілком зрозуміла, адже саме Росія напала на Україну. Трамп погодився з цим твердженням.

Водночас він згадав про першу зустріч Зеленського і Путіна, заявивши, що тоді Росія нібито зіткнулася з проявом великої неповаги.

Трамп також наголосив, що під час його першого президентського терміну, з 2016 до 2020 року, повномасштабної війни не було, хоча Путін, за його словами, дуже хотів її розпочати.

Що Трамп сказав про Зеленського і Путіна

На запитання, кому з двох лідерів він більше довіряє — Зеленському чи Путіну, — президент США відповів, що підтримує добрі стосунки з обома та не хотів би обирати когось одного.

Він також заперечив припущення журналіста, що російський лідер може водити його за ніс, неодноразово обіцяючи переговори про мир, але фактично перешкоджаючи їхньому завершенню. У відповідь Трамп заявив, що ніхто не був жорсткішим до Росії, ніж він. Як аргумент він навів торговельні обмеження та санкції.

— Ну, ніхто не був більш жорстким до Росії, ніж я. Погляньте, що я зробив з ними в торгівлі, з санкціями та всім іншим. Я не знімав санкції з дизельного пального. Я дозволив Росії постачати не нам, а всьому світу тисячі й тисячі барелів нафти та дизельного пального, яких світ потребував… Є стара фраза: Обама дав їм (Україні, — Ред.) простирадла, а я дав їм протитанкові засоби і тисячі одиниць такої зброї, — сказав Дональд Трамп.

Американський президент розкритикував рішення адміністрації Джо Байдена щодо фінансової та військової допомоги Україні.

За словами Трампа, Байден нібито надав Києву $350 млрд, що він назвав доволі нерозумним рішенням. Натомість сам Трамп, як він стверджує, продавав зброю європейським країнам за повну вартість, а ті передавали її Україні.

Водночас президент США визнав, що українці продемонстрували мужність у використанні західного озброєння та стали грізною силою на полі бою.

Раніше Трамп анонсував масштабну угоду щодо врегулювання війни в Україні. За його словами, майбутні домовленості можуть вийти за межі України та охопити всю Європу.

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