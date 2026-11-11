У Київській області доручили на рівні районів і громад опрацювати з бізнесом, комунальним та житловим секторами посилення режиму світломаскування.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Посилення світломаскування на Київщині: що відомо

За словами Тимура Ткаченка, рішення про опрацювання посилення світломаскування ухвалили під час чергового засідання Ради оборони області.

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До обговорення долучилися представники силового блоку, керівники структурних підрозділів.

Районам і громадам доручили провести відповідну роботу з підприємцями, комунальними службами та житловим сектором.

— Наявні заходи повинні допомогти дещо ускладнити дію засобів повітряного нападу ворога, особливо в період довгих зимових сутінків та ночей. Рішення необхідне. На нього є запит від військових і маємо допомогти нашим оборонцям, — наголосив Ткаченко.

Крім безпекової мети, посилення світломаскування має сприяти відповідальнішому використанню електроенергії в умовах складної ситуації в енергосистемі.

Під час засідання Ради оборони також обговорили роботу підрозділів територіальної оборони та добровольчих формувань.

Ткаченко наголосив, що всі підрозділи, залучені до несення служби та виконання оборонних завдань, повинні діяти злагоджено й дисципліновано.

За його словами, перед зимовим періодом силовий та оборонний блоки області працюють над покращенням координації.

Крім того, учасники засідання розглянули інші питання безпеки регіону в умовах постійних російських атак.

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