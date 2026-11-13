Костянтинівку не розглядали серед населених пунктів, де можуть організувати гуманітарні місії за прикладом Олешок.

Про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив у п’ятницю, 13 листопада.

Лубінець про гуманітарну місію для Костянтинівки

За словами омбудсмена, про так звану гуманітарну місію в Костянтинівці Донецької області він уперше дізнався з повідомлень у пресі. Російська сторона не порушувала цього питання під час контактів.

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Дмитро Лубінець наголосив, що Україна має перелік населених пунктів, які потребують гуманітарної допомоги.

– Костянтинівка взагалі не лунала серед потенційних населених пунктів, у які можуть бути організовані подібні гуманітарні місії, хоча попередній список таких населених пунктів у нас є, – зауважив омбудсмен.

Він зазначив, що українська сторона насамперед зосередила б увагу на Херсонській області, передусім на її окупованій частині.

За словами Лубінця, через дії російських окупантів критичні умови склалися в багатьох тимчасово окупованих громадах.

– Мені на сьогодні відомо, що подібна гуманітарна катастрофа – тобто надзвичайно складні, погані умови для проживання, в яких перебувають громадяни України, – зараз не тільки в Олешках, а й в інших населених пунктах Херсонської області, – наголосив омбудсмен.

Організація можливої гуманітарної місії в Костянтинівку

Він додав, що підготовка можливої гуманітарної операції з евакуації людей із Костянтинівки на Донеччині може зайняти від кількох тижнів до кількох місяців.

Перед вивезенням людей необхідно розмінувати відповідну територію. Однак, за інформацією омбудсмена, російські військові продовжують мінувати, зокрема, ймовірні маршрути евакуації.

Крім того, ситуація в Костянтинівці відрізняється від умов проведення операції в Олешках, оскільки немає природніх перешкод, які б створили розділи між ЗСУ та збройними силами РФ.

– Ця територія активно замінована. Мінування відбувається чи не щодня, і в цьому беруть активну участь російські військові. Тому будь-яка гуманітарна місія може розпочатися лише після забезпечення режиму тиші та проведення розмінування, – зазначив Лубінець.

Коментуючи заяву російського диктатора Володимира Путіна про те, що на розмінування території для проведення гуманітарної місії в Костянтинівці знадобиться п’ять днів, омбудсмен зауважив, що такого терміну недостатньо.

– Але я не думаю, що п’ять днів – це термін, за який навіть теоретично можна провести необхідне розмінування в Костянтинівці. Вважаю, що часу знадобиться значно більше… Від кількох тижнів до кількох місяців, – зазначив Лубінець.

Він додав, що після заяви Путіна про можливу гуманітарну місію в Костянтинівці не спілкувався з цього питання “з російською та американською стороною”.

12 листопада Володимир Путін під час переговорів зі спецпосланцями президента США запропонував організувати так звану гуманітарну місію в Костянтинівці за прикладом раніше проведеної операції в Олешках.

Очільник Кремля вкотре заявив неправду про повний контроль Росії над містом.

Джерело : Укрінформ

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