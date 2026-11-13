Російські війська продовжують атакувати українські міста та області.

Унаслідок ударів по Одесі загинули двоє людей. У Запоріжжі загинув 17-річний хлопець.

У Рівному російський безпілотник влучив у багатоповерхівку, а в Києві після падіння уламків дрона на медичний заклад виникла пожежа.

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На Черкащині через російські удари частина споживачів залишилася без електропостачання. На Харківщині пошкоджено поштовий термінал, на Сумщині після атаки безпілотників спалахнула масштабна пожежа.

Про ці та інші наслідки російських атак — у дайджесті подій на ранок 14 листопада.

Атака на Одесу та область

Російські війська продовжили атакувати Одесу та Одеську область. За останніми повідомленнями, внаслідок ударів по Одесі загинули двоє людей, ще п’ятеро постраждали.

Усіх п’ятьох поранених госпіталізували. Двоє з них перебувають у важкому стані.

Унаслідок ударів пошкоджені приватні житлові будинки та легкові автомобілі. На місцях працюють рятувальники та інші екстрені служби, триває ліквідація наслідків атак.

Крім того, увечері 12 листопада російські війська атакували південь Одеської області. За інформацією начальника Одеської ОВА Олега Кіпера, внаслідок влучання у виробничу будівлю меблевого підприємства виникла пожежа площею 1 300 кв. м.

Вибуховою хвилею пошкоджено вікна багатоповерхівки та два легкові автомобілі, вантажівку з причепом знищено.

Тоді четверо людей дістали опіки різного ступеня тяжкості, двох госпіталізували.

Також вранці 13 листопада в Одесі внаслідок російської атаки було пошкоджено приватний житловий будинок.

Атака на Запоріжжя

Уранці 14 листопада близько 06:30 російські війська завдали двох ударів по Запоріжжю.

За інформацією співголови Ради оборони Запорізької області Івана Федорова, під атакою опинився приватний сектор міста.

Унаслідок ударів загинув 17-річний хлопець. Ще четверо людей дістали поранення.

Рятувальники деблокували з-під завалів 35-річну жінку, 10-річного хлопчика, 34-річного чоловіка та 58-річну жінку. Усіх передали медикам швидкої допомоги.

Унаслідок атаки пошкоджені приватні житлові будинки.

На місцях ударів працюють рятувальники, медики та інші екстрені служби.

Атака на Рівненщину

13 листопада російський безпілотник влучив у багатоповерховий житловий будинок у Рівному. Унаслідок удару у двох квартирах виникли пожежі.

За інформацією начальника Рівненської ОВА Олександра Коваля, постраждали шестеро людей, серед них двоє дітей.

Рятувальники ліквідували пожежу та спільно з іншими службами евакуювали 42 мешканців будинку.

Міська влада готує відселення людей із пошкодженої багатоповерхівки. Також заплановані відновлювальні роботи, зокрема встановлення вікон.

Крім того, російські війська атакували Здолбунів. Там внаслідок удару загорілися гараж та автомобіль. Інформації про постраждалих не надходило.

Вибухи у Вінниці

Уночі проти 13 листопада російські війська атакували Вінницю. Унаслідок удару постраждали дві жінки віком 54 та 22 роки.

Обох госпіталізували до медичних закладів.

За інформацією ДСНС, на двох локаціях виникли пожежі. Пошкоджені приватні житлові будинки, вибиті вікна в кількох багатоповерхівках та дитячому садку.

Рятувальники ліквідували всі осередки займання. На місцях працювали екстрені служби, зокрема психолог ДСНС.

Атака на Київ

13 листопада російські війська атакували Київ ударними безпілотниками.

У Шевченківському районі столиці уламки дрона впали на будівлю одного із медичних закладів Національної академії медичних наук.

Унаслідок цього виникла пожежа, а на другому поверсі лікарні зафіксували часткові руйнування.

Пожежу рятувальники вже ліквідували.

Відомо, що персонал медзакладу вивів у безпечне місце 30 людей. Ще сімох врятували співробітники ДСНС.

Постраждали троє пацієнтів медзакладу, їм надано допомогу на місці. Серед медичних працівників постраждалих немає.

Атака на Черкащину

Протягом доби російські війська атакували Черкаську область. Унаслідок ударів пошкоджені об’єкти інфраструктури, зокрема критичної.

Через наслідки атаки частина споживачів у Звенигородському районі залишилася без електропостачання.

В Уманському районі уламками російського безпілотника пошкоджено житловий будинок та кілька автомобілів.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Водночас сили протиповітряної оборони знешкодили в межах області шість російських безпілотників.

На місцях працюють відповідні служби, які ліквідовують наслідки атак та відновлюють електропостачання.

Атака на Харківщину

Увечері та вночі російські війська атакували безпілотниками чотири громади Харківської області.

У Чугуєві внаслідок ударів загорілися два гаражні бокси.

У селищі Новий Коротич російські безпілотники двічі атакували поштовий термінал. Після першого влучання загорілися конструкції будівлі, а після повторного удару спалахнув дах.

Рятувальники ліквідували всі пожежі.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Атака на Сумщину

Російські війська атакували цивільну інфраструктуру Сумської області. Внаслідок удару FPV-дрона у Середино-Будській громаді Шосткинського району загинули двоє чоловіків віком 57 та 47 років.

За повідомленням обласної влади, російський безпілотник прицільно атакував цивільних, коли вони перебували біля мотоцикла.

Крім того, пізно ввечері російські війська завдали удару безпілотниками по цивільній інфраструктурі Шосткинської громади. Внаслідок атаки виникла пожежа площею 1000 кв. м.

Рятувальники працювали на місці до ранку в умовах постійних обстрілів. Пожежу вдалося ліквідувати.

Атака на Дніпропетровщину

За повідомленням від ранку 13 листопада, російські війська атакували два райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією.

У Дніпрі внаслідок удару загорілася господарська споруда. Також пошкоджено приватний житловий будинок.

На Нікопольщині російські війська атакували Нікополь та Марганецьку громаду.

За попередньою інформацією, в усіх атакованих населених пунктах минулося без постраждалих.

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