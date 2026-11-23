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Втрати ворога на 23 листопада: ліквідовано 2 471 окупанта та понад 1 400 БпЛАДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
Втрати ворога на 23 листопада 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні Сили України за добу ліквідували 2 471 російського окупанта.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 734-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,637 млн.
Зараз дивляться
Втрати ворога на 23 листопада 2026 року
- особового складу — близько 1 639 641 (+2 471);
- танків — 12 492 (+5);
- бойових броньованих машин — 25 941 (+18);
- артилерійських систем — 52 731 (+70);
- реактивних систем залпового вогню — 2 298 (+3);
- засобів протиповітряної оборони — 1 768 (+1);
- літаків — 452;
- гелікоптерів — 356;
- наземних робототехнічних комплексів — 3 213 (+4);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня — 618 262 (+1 459);
- крилатих ракет — 5 278;
- кораблів та катерів — 35;
- підводних човнів — 2;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 178 713 (+651);
- спеціальної техніки — 4 932 (+7).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 734-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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