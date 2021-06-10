Середньомісячна зарплата в Україні у 2022 році зросте на 4,4% – прогноз уряду

Середньомісячна зарплата в Україні з урахуванням інфляції у 2022 році зросте на 4,4%. Про це свідчать дані макропрогнозу уряду.

Згідно з документом, у 2023 році показник підвищиться ще на 6,1%, а у 2024-му – на 5,6%. Після підвищення середньомісячна заробітна плата працівників в Україні у 2022 році становитиме 15 258 грн, у 2023 – 15 258 грн, у 2024 – 19 063 грн.

Водночас уряд прогнозує і зростання рівня безробіття в Україні наступного року на 8,5%. У 2023 році показник зросте ще на 8%, а через два роки – на 7,8%.

Також документ передбачає зростання валового внутрішнього продукту у 2022 році на 3,8%. А от річна інфляція в середньому становитиме 7,2%.

Середня зарплата в Україні

Станом на квітень цього року середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій становила 13 543 грн. Порівняно з квітнем 2020 року, вона зросла на 29,8%.

Найвищу зарплату у квітні отримали в Києві – 20 422 грн, а найнижчу – в Херсонській області – 10 647 грн.