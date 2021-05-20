Завод Антонов представив перший фюзеляж майбутнього літака Ан-178 – ФОТО, ВІДЕО

На держпідприємстві Антонов представили перший фюзеляж майбутнього літака Ан-178-100Р, який буде створено на замовлення Збройних сил України.

Контракт розраховано завершити до 2024 року, але перший з трьох літаків ЗСУ отримають вже навесні 2023 року, повідомив міністр стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.

Він також наголосив, що це перше подібне державне замовлення за часи незалежності України.

Наразі залізний каркас літаку доправили у наступний цех, де протягом півроку йому поставлять крила та хвостову частину.

Літак здатен перевозити до 18 тон вантажу, а також до півсотні військових.

Міністр подякував працівникам заводу та зазначив, що Мінстратегпром зі свого боку здійснює всецілу підтримку авіакосмічної галузі та здійснює ґрунтовну роботу з впровадження реформ.

– Вітчизняні підприємства отримають більше свободи і право залучати приватні інвестиції, як це робиться в усьому світі, – пообіцяв посадовець.











Завод Антонов показав фюзеляж нової моделі літака Ан-178-100Р для ЗСУ / 3 фотографии

Українські вантажівки для США

Українська компанія АвтоКрАЗ підписала контракт на постачання армії Сполучених Штатів Америки вантажних автомобілів та запчастин до них.

Угода розрахована на три роки і передбачає поставки машин для перевезення персоналу, безбортових вантажних автівок, а також пального та автоцистерн.

Фото: Олег Уруський