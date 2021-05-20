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Факти / Україна / Суспільство
Софія Зінов'єва |

Завод Антонов показав фюзеляж нової моделі літака Ан-178-100Р для ЗСУ

Завод Антонов показав фюзеляж нової моделі літака Ан-178-100Р для ЗСУ

На держпідприємстві Антонов представили перший фюзеляж майбутнього літака Ан-178-100Р, який буде створено на замовлення Збройних сил України.

Контракт розраховано завершити до 2024 року, але перший з трьох літаків ЗСУ отримають вже навесні 2023 року, повідомив міністр стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.

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Він також наголосив, що це перше подібне державне замовлення за часи незалежності України.

Наразі залізний каркас літаку доправили у наступний цех, де протягом півроку йому поставлять крила та хвостову частину.

Літак здатен перевозити до 18 тон вантажу, а також до півсотні військових.

Міністр подякував працівникам заводу та зазначив, що Мінстратегпром зі свого боку здійснює всецілу підтримку авіакосмічної галузі та здійснює ґрунтовну роботу з впровадження реформ.

– Вітчизняні підприємства отримають більше свободи і право залучати приватні інвестиції, як це робиться в усьому світі, – пообіцяв посадовець.

  • Завод Антонов представив перший фюзеляж майбутнього літака Ан-178 – ФОТО, ВІДЕО
  • Завод Антонов представив перший фюзеляж майбутнього літака Ан-178 – ФОТО, ВІДЕО
  • Завод Антонов представив перший фюзеляж майбутнього літака Ан-178 – ФОТО, ВІДЕО
  • Завод Антонов представив перший фюзеляж майбутнього літака Ан-178 – ФОТО, ВІДЕО
  • Завод Антонов представив перший фюзеляж майбутнього літака Ан-178 – ФОТО, ВІДЕО
  • Завод Антонов представив перший фюзеляж майбутнього літака Ан-178 – ФОТО, ВІДЕО
Завод Антонов показав фюзеляж нової моделі літака Ан-178-100Р для ЗСУ / 3 фотографии

Українські вантажівки для США

Українська компанія АвтоКрАЗ підписала контракт на постачання армії Сполучених Штатів Америки вантажних автомобілів та запчастин до них.

Угода розрахована на три роки і передбачає поставки машин для перевезення персоналу, безбортових вантажних автівок, а також пального та автоцистерн.

Фото: Олег Уруський

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