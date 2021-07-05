З 6 липня в Україні запрацює автоматична система списання боргів. З банківських рахунків українців можуть автоматично знімати гроші за несплачені комунальні послуги та штрафи. Раніше це працювало тільки у випадку несплати аліментів.

Факти ICTV розібралися, як працює автоматичне списання боргів, за що забиратимуть гроші та чи будуть про це завчасно попереджати громадян.

Автоматичне списання боргів – як це працює і що було раніше

23 березня Міністерство юстиції України видало наказ, згідно з яким банки можуть автоматично списувати борги з рахунків фізичних та юридичних осіб, якщо цього вимагає виконавець. Після інформаційного запиту фінансові установи повинні надати повну інформацію щодо рахунку особи, зокрема назвати суму, яка на ньому зберігається.

Комунікація відбуватиметься в електронному форматі – за допомогою Автоматизованої системи виконавчого провадження (АСВП).

Раніше наявність боргу потрібно було довести в суді, після цього державний або приватний виконавець звертався до всіх 73 банків, які працюють в Україні, щоб визначити, де відкритий рахунок у боржника і скільки на ньому коштів.

Тоді все було на користь боржника – банки відмовлялися розкривати такі дані, аргументуючи це банківською таємницею. Та й взагалі процес був доволі бюрократичним – поки рішення ухвалять, людина могла зняти всі гроші з картки.

Зараз цьому кінець – у лютому Національний банк змінив правила, і тепер фінансові установи зобов’язані надавати всю необхідну інформацію. Також з процедури прибрали бюрократичну складову – тепер списати кошти можна буде у кілька кліків на комп’ютері, процес може зайняти навіть до двох годин.

У кого та за що можуть списати кошти

Кошти будуть списувати з осіб, які потрапили до Єдиного реєстру боржників. Станом на квітень 2021 року, до системи було внесено понад 5,5 млн боржників-фізичних осіб.

Списати кошти з рахунків громадян можуть за:

несплату комунальних тарифів;

штрафи, зокрема за порушення правил дорожнього руху;

заборгованість з несплати аліменти.

Також арешт можуть накласти на рахунки, куди нараховується стипендія, зарплата чи пенсія. Але у такому випадку є нюанси, розповідає Андрій Арсірій, адвокат АО CREDENCE.

– Звернення стягнення також можливо на заробітну плату, пенсію, стипендію та будь-які інші доходи боржника, але це можливо тільки у разі відсутності у людини інших коштів та майна для повного погашення боргу. Крім того, звернення стягнення на такі кошти проводиться за окремим порядком, а частка відрахувань із заробітної плати не може перевищувати 20%.

Порядок автоматичного списання боргів

Перед тим, як списувати кошти, спочатку наявність заборгованості має визнати відповідний орган. Після цього на підставі відповідного документу відкривається виконавче провадження.

– Таким документом може бути і рішення суду, і виконавчій напис нотаріуса, і постанова про накладення стягнення за порушення правил дорожнього руху, та інші, – пояснює експерт.

Якщо після рішення особа чи компанія не може домогтися повернення коштів, за справу береться Державна виконавча служба або ж приватний виконавець.

Виконавець – приватний або ж державний створює вимогу на розкриття даних до банківських установ за допомогою АСВП. Інформаційні системи банків (ІСБ) повинні протягом години виконати запит та надіслати його до АСВП. У разі відмови необхідно сформувати повідомлення з поясненням причин. Виконавець отримує дані, в яких банках відкритий рахунок боржника, і надсилає туди постанову про арешт коштів. Фінансова установа отримує постанову та арештовує кошти громадянина. Виконавець за допомогою системи надсилає банкам вимоги, як потрібно списати кошти.

Які банки можуть автоматично списувати борги

Для того, щоб ініціатива почала функціонувати належним чином, потрібно, щоб до неї долучилися всі банківські установи. Таких в Україні 73.

Офіційно до системи доєдналися сім банків. Це:

ПриватБанк;

Універсал Банк (Монобанк);

Індустріалбанк;

ПроКредит Банк;

Таскомбанк;

ОКСІ банк;

Банк Восток.

За даними Мін’юсту, станом на квітень 44 фінансових установи під’єдналися до тестового формату, а ще 11 перебувають на стадії консультацій.

Як запобігати списанню коштів зі свого рахунку

Списати борг можуть тільки у разі відкриття виконавчого провадження. Якщо це станеться, людина обов’язково про це дізнається.

– Якщо відносно людини відкрито виконавче провадження, то вона з великою ймовірністю про це дізнається, адже на адресу її реєстрації обов’язково надійде не один документ виконавчого провадження, – розповідає адвокат Андрій Арсірій.

Існує кілька платформ, на яких можна самостійно це перевірити та у разі чого потім сплатити кошти.

Перевірити борг:

Погасити заборгованість можна:

у будь-якому банку;

за допомогою сервісу Дія;

через комп’ютер чи телефон за допомогою онлайн-банкінгу;

за допомогою банківського термінала, попередньо дізнавшись реквізити Державної виконавчої служби;

на порталі Онлайн-будинок юстиції у розділі Виконавчі провадження;

на сайті АСВП, якщо у вас є постанова про відкриття виконавчого провадження проти вас.

Якщо з вашого рахунку списали кошти безпідставно, ви завжди можете звернутися до суду.

– Будь- які дії виконавця можливо оскаржити в суді. У разі, якщо під час здійснення таких дій виконавцем були допущені порушення, суд може визнати їх протиправними, – каже експерт.

Фото: Міністерство юстиції