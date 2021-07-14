Національний банк починає поступове скасування обмежень на придбання бізнесом іноземної валюти без зобов’язань.

Зокрема, з 20 липня НБУ дозволить бізнесу купувати валюту в межах €100 тис. на день без наявності підстав і зобов’язань та подання в банк підтверджувальних документів.

– Ми вирішили скасовувати цю вимогу поступово. Це дозволить оцінити вплив кожного такого кроку щодо лібералізації на стан ринку, – повідомив заступник голови НБУ Юрій Гелетій.

Відповідні зміни вже затверджено постановою правління регулятора №80.

Заступник голови Нацбанку зазначив, що, на думку команди регулятора, таке рішення матиме більший вплив на валютний ринок, ніж останні лібералізаційні заходи.

– Зараз ми активно дискутуємо на цю тему і фіналізуємо обговорення щодо модальності. Зняття цього обмеження буде поступовим, але воно станеться. Це рішення буде схвалено нами незабаром, — зауважив Гелетій.

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Відтепер банки та небанківські фінансові установи повинні мати єдиний підхід до розрахунку показників вартості кредиту для споживачів.

У НБУ зазначають, що це захистить права споживачів фінансових послуг.