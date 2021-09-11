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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Дмитро Кудрявцев |

Нацбанк відкликав ліцензію у Земельного Капіталу

Нацбанк відкликав ліцензію у Земельного Капіталу

Національний банк України відкликав ліцензію у АТ КБ Земельний Капітал, внаслідок чого фінансову установу буде ліквідовано.

Відповідне рішення від 9 вересня 2021 № 469-рш опубліковано прес-службою українського фінансового регулятора.

11 серпня члени правління Нацбанку визнали Земельний Капітал неплатоспроможним через неможливість виконати свої зобов’язання перед вкладниками та іншими кредиторами у встановлений договором та законодавством України термін.

Причиною цього стало недостатність коштів на рахунках фінансової установи.

Ще в липні Нацбанк визнав Земельний Капітал неплатоспроможним, керуючись статтею 75 Закону України Про банки і банківську діяльність.

Після цього як фінансове становище банку, так і його показники погіршилися, а обсяг високоліквідних активів зменшився до критичного рівня.

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Джерело: НБУ

Фото: Depositphotos

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